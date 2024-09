Στη δίνη της κακοκαιρίας «Boris» η κεντρική Ευρώπη – Επτά νεκροί, τέσσερις αγνοούμενοι

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ρουμανία από τη σφοδρή κακοκαιρία «Boris», ενώ από έναν νεκρό λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων ανέφεραν –μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής– η Αυστρία και η Πολωνία.

«Βρισκόμαστε και πάλι αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες εμφανίζονται όλο και περισσότερο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με δραματικές συνέπειες» τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις για την τραγωδία στη χώρα του.

Εκατοντάδες άνθρωποι διασώθηκαν σε 19 περιοχές της Ρουμανίας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ δραματικές ήταν οι εικόνες με τα πλημμυρισμένα χωριά κοντά στον Δούναβη.

#Breaking: 🇷🇴Romania floods: Several dead as eastern Europe struck by torrential rain and flooding Source: Sky News pic.twitter.com/9kvsVcS2sp — Md.Sakib Ali (@iamsakibali1) September 15, 2024

Εξίσου, οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών της Κάτω Αυστρίας κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και η πυροσβεστική χρησιμοποιούσε φουσκωτές λέμβους προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους εγκλωβισμένους.

«Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, αυτές είναι οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους» δήλωσε η Γιοχάνα Μικλ-Λάιτερ, η πρωθυπουργός του κρατιδίου αυτού της Αυστρίας.

Σε αυτή την περιοχή καταγράφηκε και ο θάνατος ένας πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση άντλησης υδάτων από υπόγειο.

Lower Austria has been severely affected by the extreme storm in Austria today! The Austrian Armed Forces #Bundesheer are already deployed in Lower Austria’s district of Sankt Pölten-Land, with a Black Hawk S-70 helicopter and engineers using boats for rescue operations.… pic.twitter.com/o7WMWnQYtw — Noah Frank (@NoahXFrank) September 15, 2024

Την ίδια ώρα σε μεγάλο μέρος της Βιέννης, η οποία συνορεύει με την Κάτω Αυστρία, διεκόπη η ηλεκτροδότηση ενώ απειλήθηκαν με υπερχείλιση το κανάλι του Δούναβη και ο ομώνυμος ποταμός της αυστριακής πρωτεύουσας.

Ποδηλατόδρομοι και εξωτερικοί χώροι εστιατορίων που βρίσκονται στις όχθες των ποταμών πλημμύρισαν, ενώ οι γραμμές 2,3,4 και 6 του μετρό τέθηκαν σε περιορισμένη λειτουργία. Με προβλήματα και καθυστερήσεις διεξάγονταν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες σε μεγάλο τμήμα της χώρας ενώ διεκόπη η κυκλοφορία και σε αυτοκινητόδρομους. Η αποκατάσταση της λειτουργίας των μαζικών μέσων μεταφοράς στη Βιέννη δεν αναμένεται πριν από την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο δήμος.

Παράλληλα ακυρώθηκαν πολλές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και κάποιοι ποδοσφαιρικοί αγώνες της Μπουντεσλίγκα.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην Αυστρία έχει βρέξει τις τελευταίες τέσσερις ημέρες περισσότερο από ό,τι έχει βρέξει ποτέ ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, όπως σημείωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία Geosphere.

Στην Πολωνία, πάλι, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών για εκκένωση περιοχών, κάνοντας λόγο για «δραματική κατάσταση» σε πολλά σημεία της χώρας.

Ο σιδηρόδρομος διέκοψε την σύνδεση με την Τσεχία, ενώ ακυρώθηκαν και τα δρομολόγια των λεωφορείων μεταξύ των δύο χωρών. Στην Τσεχία εξακολουθούσαν να αγνοούνται τέσσερα άτομα και χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία.

Torrential rain from Storm Boris continues to cause severe flooding across Central and Eastern Europe. Further downpours expected in the next couple of days. Klodzko county in southwest Poland. pic.twitter.com/s4pLCChBBa — BBC Weather (@bbcweather) September 15, 2024

Στην Γερμανία, η Βαυαρία και η Σαξονία προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο αντίστοιχων προβλημάτων, καθώς το κύμα κακοκαιρίας κινείτο προς τα ανατολικά και αναμενόταν από το βράδυ να φέρει ακόμη πιο έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές αυτές, όπου η νεροποντή είχε αρχίσει ήδη από το πρωί. Ο ποταμός Ελβας, μάλιστα, τέθηκε στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο υπερχείλισης.

