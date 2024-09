Νέος ρωσικός βομβαρδισμός στο Χάρκοβο: Τουλάχιστον 28 τραυματίες

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν την Κυριακή από ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε πολυώροφο κτίριο στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν τοπικές Αρχές.

Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στην πολυκατοικία, σημείωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για μη στρατιωτικές υποδομές.

Yet another Russian strike on a residential building in Kharkiv. At least 30 people injured.

Anyone who says that strikes on Russian military infrastructure inside Russia will not change anything, should come and live in Kharkiv for some time.

Russia will continue striking… https://t.co/IkFKWS0NAw pic.twitter.com/b3V7SkMHsJ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2024