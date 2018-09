Είναι γεγονός: ο Μπολτ έκανε το ποδοσφαιρικό του ντεμπούτο [Bίντεο]

Στην αρχή ακουγόταν ως αστείο. Μας πως γίνεται ο κορυφαίος σπρίντερ όλων των εποχών να αλλάξει άθλημα; Ακόμα και οι πιο φανατικοί θαυμαστές του σπουδαίου Μπολτ αντιμετώπισαν με… σκεπτικισμό την απόφαση του να φορέσει ποδοσφαιρικά παπούτσια. Και όμως, ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο τα κατάφερε.

Ο τζαμαϊκανός θρύλος του στίβου, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του σε φιλικό αγώνα των Μάρινερς με ερασιτεχνική ομάδα. Πάντως, το αν θα αγωνιστεί στην διάρκεια του πρωταθλήματος, παραμένει ακόμα άγνωστο.

…and here it is. Usain Bolt makes his professional debut as a player with the @CCMariners coming on as a sub (📹: @CCMariners ) pic.twitter.com/TfBinjuRNO

Οπως και να έχει πάντως, ο Μπολτ αποτελεί ένα ζωντανό ίνδαλμα που μπορεί να ενθουσιάσει το κοινό και μόνο με την παρουσία του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μπολτ πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό του αγώνα για να αποθεωθεί από 10.000 θεατές. Η ομάδα του κέρδισε με 6-1, αλλά ο Μπολτ δεν σκόραρε. Ο 32χρονος έφτασε κοντά στο γκολ σε μία φάση, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά.

Το ντεμπούτο του Τζαμαϊκανού σχολίασε και ο σπουδαίος Πελέ που δεν έκρυψε το θαυμασμό του για τον βασιλιά των σπριντ.

«Συγχαρητήρια Γιουσέιν Μπολτ που έκανες το επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σου ντεμπούτο. Θα υπάρχουν αρκετοί Αυστραλοί αμυντικοί που θα σκέφτονται σήμερα να σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Έτσι νομίζω…» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ο Πελέ.

Congratulations to you, @usainbolt, on making your professional football debut. There will be quite a few Australian defenders thinking about retiring from the game today, I think… // Parabéns pela sua estreia no futebol profissional, Usain! https://t.co/qkrV5idSwC

— Pelé (@Pele) 31 Αυγούστου 2018