Σιγκαπούρη: Διεθνής κατακραυγή για την εκτέλεση άνδρα με νοητική υστέρηση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η εκτέλεση στη Σιγκαπούρη ενός άνδρα με νοητική υστέρηση από τη Μαλαισία, που είχε συλληφθεί το 2009 για διακίνηση μικροποσότητας ηρωϊνης.

Η εκτέλεσή του με απαγχονισμό έγινε την Τετάρτη, μετά από μία μακροχρόνια δικαστική περιπέτεια, κατά την οποία οι συνήγοροί του δεν κατάφεραν να επιτύχουν τη μετατροπή της θανατικής ποινής, στην οποία είχε καταδικαστεί το 2010.

Τα Ηνωμένα Εθνη, η Ευρωπαϊκή Ενωση και ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον, μεταξύ άλλων, είχαν καταδικάσει την ετυμηγορία και την ποινή που επιβλήθηκε στον Ναγκαέντραν Νταρμαλίνγκαμ.

Αφού τα δικαστήρια απέρριψαν τις εφέσεις της υπεράσπισης, η πρόεδρος της Σιγκαπούρης απέρριψε με τη σειρά της τα αιτήματα να δείξει επιείκεια και να δώσει χάρη στον υπήκοο της Μαλαισίας.

Η Σιγκαπούρη είναι από τις χώρες με την αυστηρότερη νομοθεσία για ναρκωτικά στον κόσμο.

Ο 34χρονος απαγχονίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αδελφή του, Σαρμίλα Νταρμαλίνγκαμ. «Είναι απίστευτο το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη προχώρησε στην εκτέλεση παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να μην του στερήσει τη ζωή. Η εκτέλεσή του μας προκαλεί τεράστια θλίψη, όλη η οικογένεια είναι σε κατάσταση σοκ».

Η Reprieve, μη κυβερνητική οργάνωση η οποία αγωνίζεται για την κατάργηση της θανατικής ποινής, χαρακτήρισε τον νέο «θύμα τραγικού δικαστικού σφάλματος».

Ο απαγχονισμός του άνδρα με νοητική υστέρηση «είναι αδικαιολόγητος και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, το οποίο η Σιγκαπούρη έχει προσυπογράψει», τόνισε η Μάγια Φόα, η διευθύντρια της ΜΚΟ.

Ο απαγχονισμός του προβλεπόταν αρχικά να γίνει τον Νοέμβριο, αλλά είχε αναβληθεί έπειτα από προσφυγή που είχε ως επιχείρημα πως η εκτέλεση ενός ανθρώπου που πάσχει από νοητική υστέρηση ή έχει ψυχικό νόσημα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο Νταρμαλίνγκαμ είχε συλληφθεί σε ηλικία 21 ετών, όταν αποπειράθηκε να μπει στη Σιγκαπούρη έχοντας μαζί του πακέτο με 43 γραμμάρια ηρωίνης.

Οι υπερασπιστές του τόνιζαν πως ο δείκτης νοημοσύνης του ήταν 69, επίπεδο που γενικά αναγνωρίζεται πως σημαίνει νοητική υστέρηση, και ότι διέπραξε το έγκλημα λόγω καταναγκασμού του. Ομως, οι αρχές υπεραμύνθηκαν της δίωξης, της καταδίκης και της ποινής, διαβεβαιώνοντας πως ο νεαρός αντιλαμβανόταν ότι έκανε κάτι παράνομο.

Η μητέρα του υπέβαλε μια απελπισμένη προσφυγή της ύστατης στιγμής την Τρίτη, που απορρίφθηκε γρήγορα από δικαστή. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, μέλη της οικογένειας και ο νεαρός ένωσαν τα χέρια τους μέσα από ένα κενό στο γυάλινο διαχωριστικό. Οι κραυγές του, «μαμά», ακούγονταν σε όλη την αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, απηύθυνε έκκληση στην πρόεδρο της Σιγκαπούρης, Χαλίμα Γιάκομπ, να δώσει χάρη στον Νταρμαλίνγκαμ, χαρακτηρίζοντας «απάνθρωπη» την ποινή του θανάτου.

