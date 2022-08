Ρωσία: Στις φλόγες αποθήκη πυρομαχικών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Δύο ρωσικά χωριά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία εκκενώθηκαν την Πέμπτη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη πυρομαχικών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγες ημέρες μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε μια στρατιωτική βάση και μια αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, η Μόσχα αναγνώρισε πως υπήρξε ουκρανική «δολιοφθορά».

«Μια αποθήκη πυρομαχικών τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο χωριό Τιμόνοβο (που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα)» στην επαρχία Μπέλγκοροντ, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Belgorod region: This is how the ammunition depot in the village of Timonovo looks now, where the explosion took place pic.twitter.com/shNAAo9YXm — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 18, 2022

Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι του Τιμόνοβο και του γειτονικού χωριού Σολότι «μεταφέρθηκαν σε απόσταση ασφαλείας», σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, ο οποίος συμπλήρωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται μια μεγάλη πύρινη μπάλα και πυκνός μαύρος καπνός να σκεπάζει την περιοχή. Σε ένα δεύτερο βίντεο καταγράφονται από μακρινή απόσταση οι διαδοχικές εκρήξεις.

A Russian munitions depot near Timonovo, Belgorod Oblast, inside Russia, has gone up in flames tonight…🔥pic.twitter.com/IDj3jLwrR1 — Jimmy (@JimmySecUK) August 18, 2022

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει κατά καιρούς κατηγορήσει την Ουκρανία για επιθέσεις στο έδαφός της, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τον Ιούλιο, τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στις αρχές Απριλίου, ο περιφερειάρχης Γλάντκοφ ανέφερε πως δύο ουκρανικά ελικόπτερα εξαπέλυσαν επίθεση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

#Russia An ammunition depot caught fire near the village of Timonovo in the Belgorod region of Russia, near the border with #Ukraine. The reason is yet unknown. Witnesses publish various videos from the incident pic.twitter.com/gJx6s3wdzU — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 18, 2022

