Ρωσία: «Ουκρανικό» drone έπληξε ρωσική πόλη

Ενα drone γεμάτο εκρηκτικά έπληξε τη ρωσική πόλη Κιρεγέφσκι κοντά στην Τούλα, το μεσημέρι της Κυριακής.

Πρόκειται για ένα ουκρανικό TU-141, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

‼️The moment of the explosion has been captured on video, it seems pretty powerful. Windows around have been shattered.

At least 2 dead … it seems it was a drone reportedly, and the place is between Ukraine and Moscow…#Ukraine pic.twitter.com/0pRp6RSs1U

— @PStyleOne1 (@PStyle0ne1) March 26, 2023