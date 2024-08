Πύρινη κόλαση σε ρωσική πόλη μετά από επίθεση των Ουκρανών με drones

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε από τις τοπικές Αρχές η πόλη Προλετάρσκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, όπου την Κυριακή ξέσπασε φωτιά σε αποθήκες καυσίμων μετά από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων οχημάτων (drones).

Οπως ανακοινώθηκε, μάλιστα, οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη βιομηχανική εγκατάσταση της πόλης συνεχίζονταν για δεύτερη ημέρα τη Δευτέρα, με περισσότερους από 40 πυροσβέστες να έχουν τραυματιστεί στην προσπάθειά τους την ελέγξουν.

«Επί του παρόντος, 41 πυροσβέστες έχουν εξεταστεί στο κεντρικό νοσοκομείο της περιοχής» δήλωσε το απόγευμα ο περιφερειακός κυβερνήτης Βασίλι Γκολούμπεφ στο Telegram. «Δεκαοχτώ μεταξύ αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτούν, από τους οποίους πέντε νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας» πρόσθεσε.

Εστάλησαν πρόσθετες ενισχύσεις για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και ενώ επικρατούν «πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών», είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο 24ωρο ο Γκολούμπεφ είχε δηλώσει ότι η φωτιά οφειλόταν στην πτώση συντριμμιών μετά «την απώθηση από τις δυνάμεις αεροπορικής άμυνας μιας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» και ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί.

Από την ουκρανική πλευρά, πηγή στις τάξεις των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού (GUR) είχε επιβεβαιώσει την Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ουκρανικά drones βρίσκονταν πίσω από την επίθεση στην εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και πετρελαϊκών προϊόντων Kavkaz, πλησίον του Προλετάρσκ.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η εγκατάσταση αυτή τροφοδοτούσε το ρωσικό «στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα».

Πόλη με σχεδόν 20.000 κατοίκους, το Προλετάρκ βρίσκεται περίπου 200 χλμ. από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 350 χλμ. από τις εμπόλεμες ζώνες που κατέχει το Κίεβο στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.

Από την αρχή της σύγκρουσης το 2022, το Κίεβο στοχοθέτησε επανειλημμένα εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ρωσία, με κάποιες από αυτές να βρίσκονται εκατοντάδες χλμ. μακριά από τα σύνορα της Ουκρανίας, στο πλαίσιο αυτού που η Ουκρανία χαρακτήρισε «δίκαια» αντίποινα στις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της.

