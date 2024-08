Κουρσκ: Και τρίτη σημαντική γέφυρα κατέστρεψαν οι Ουκρανοί

Οι ρωσικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι την Κυριακή, η Ουκρανία προκάλεσε ζημιά σε τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου πριν δύο σχεδόν εβδομάδες, εισέβαλαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Στις 18 Αυγούστου, ως αποτέλεσμα στοχευμένων βομβαρδισμών με τη χρήση πυραύλων και πυρομαχικών πυροβολικού κατά κτιρίων κατοικιών και μη στρατιωτικών υποδομών στο χωριό Καρίζ, υπέστη ζημιές τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ», δήλωσε εκπρόσωπος της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας.

Το βίντεο με τη δήλωση του εκπροσώπου αναρτήθηκε στο κανάλι του παρουσιαστή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, στο Telegram.

Good Morning!

Another morning, another destroyed bridge by Ukraine 🇺🇦

The third bridge in Kursk has been blown.

This now cuts off Russia being able to take back Kursk by land.

Something tells me this Kursk offensive and these bridges are only phase 1 of plans. We will see 😉 pic.twitter.com/NzFWF47h3U

— Sytheruk 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) August 19, 2024