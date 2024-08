Ο μεγιστάνας Μάικ Λιντς ανάμεσα στους αγνοούμενους του «Bayesian» ανοιχτά της Σικελίας

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι ακόμη αγνοούνταν τη Δευτέρα, αφότου το πολυτελές σούπερ-γιοτ «Bayesian», στο οποίο επέβαιναν, επλήγη από σφοδρή καταιγίδα και βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Σικελίας, σύμφωνα με τις Αρχές της Ιταλίας.

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι ο βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα. Η σύζυγος του Λιντς, Αντζελα Μπακάρις, διασώθηκε, όπως διευκρίνισε μια πηγή κοντά στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο 59χρονος Λιντς αθωώθηκε μόλις τον Ιούνιο από δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο για κατηγορίες για απάτη, που σχετίζονταν με την πώληση της εταιρείας του λογισμικού Autonomy στη Hewlett-Packard έναντι του ποσού των 11 δισ. δολαρίων το 2011.

Εκείνη την περίοδο είχε δηλώσει «ενθουσιασμένος» με την αθώωσή του στην ποινική δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε αρνηθεί οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και είχε κατηγορήσει τη HP για προχειρότητα στη συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Tech tycoon Mike Lynch among missing after deadly tornado sinks luxury yacht known as ‘Bayesian’ off coast of Sicily https://t.co/vV3VzodDVz pic.twitter.com/30KqfTliA3

— New York Post (@nypost) August 19, 2024