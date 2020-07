Ψηφιακό Κανάλι Ιδρύματος Ωνάση: Μεγάλο Σινεμά, Μικρές Οθόνες Vol. II

Διάρκεια: 10΄11΄΄

Η μικρή Σοφία αγαπάει την γκρινιάρα γιαγιά της, παρότι είναι πάντα πεινασμένη και τρώει το λιγοστό φαγητό που μπορούν να αγοράσουν. Η σύνταξη της γιαγιάς είναι το μοναδικό εισόδημα που κρατάει την ίδια και τον πατέρα της ζωντανούς. Σε ποια άκρα θα φτάσουν όταν η γιαγιά δεν θα υπάρχει πια;

Γεννημένη στη Θεσπρωτία το 1986, η Έφη Παππά είναι βραβευμένη σκηνοθέτις και δημιουργός animation, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και το Λονδίνο. Το έργο της διερευνά χαρακτήρες και θεματικές που αγγίζουν πανανθρώπινα ζητήματα, μέσα από την αλληγορία και το μαύρο χιούμορ. Έργα της έχουν προβληθεί και βραβευτεί διεθνώς, με πιο διακεκριμένη την ταινία μικρού μήκους My Stuffed Granny, που συγκέντρωσε συνολικά είκοσι διεθνή βραβεία (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Εδιμβούργου, Τόκυο, Παλμ Σπρινγκς, Νέας Υόρκης, μεταξύ άλλων) και εκατοντάδες άλλες σημαντικές υποψηφιότητες. Παράλληλα με τα κινηματογραφικά έργα, σκηνοθετεί για διαφημίσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα, καθώς και βίντεο κλιπ, με πιο γνωστά το «Ελεφαντάκι» του Γιώργου Χατζηπιερή και το “STAR” των Locomondo.

Σκηνοθεσία: Έφη Παππά | Παραγωγή: Miranda Ballesteros | Βασισμένη σε ένα διήγημα της Νίνας Κουλετάκη | Αφηγήσεις: Κατερίνα Γιαννάκου | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Tristan Chenais| Σκηνογραφία: Thomas Antony Lowthion | Μοντάζ: Sibila Estruch | Animators: Joan Zhongas, Έφη Παππά | Σύνθεση Μουσικής: David Pearce | Μιξάζ: Marton Kristof | Υπεύθυνος VFX, Ονλάιν Μοντάζ, Χρωματικές Διορθώσεις: Ram K. Tripathi Samaveda | Υπεύθυνος CG: Daniel Neeson

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9-15 ΙΟΥΛΙΟΥ

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Postcards from the End of the World (Καρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου)

Διάρκεια: 23΄

Ειρήνη Βιανέλλη, Icebergs (Παγόβουνα)

Διάρκεια: 9΄22΄΄

Ειρήνη Βιανέλλη, The Leaf of Poplar (Το φύλλο της λεύκας)

Διάρκεια: 03΄48΄΄

Αρασέλη Λαιμού, Miguel Alvarez Lleva Peluca (Ο Μιγκέλ Άλβαρες φοράει περούκα)

Διάρκεια: 16΄

Αριστοτέλης Μαραγκός, Beatitudes (Μακαρισμοί)

Διάρκεια: 15΄53΄΄

Έφη Παππά, My Stuffed Granny (Η γιαγιά μου είναι πάντα γεμάτη)

Διάρκεια: 10΄11΄΄

Περισσότερες πληροφορίες στα links https://www.onassis.org/el/news/onassis-scholars-take-us-to-the-cinema-6-short-films-the-globes-festivals-to-our-screens

https://www.onassis.org/news/big-feelings-small-screens-july-onassis-foundation-youtube