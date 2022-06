Τομ Χανκς: «Δεν θα μπορούσα να υποδυθώ ξανά έναν γκέι»

Ως στρέιτ άνδρας, ο Τομ Χανκς δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε σήμερα να γυρίσει την ταινία «Φιλαδέλφεια», στην οποία υποδύεται έναν ομοφυλόφιλο, που πεθαίνει από AIDS.

Η δραματική ταινία του 1993, με τον Τομ Χανκς στον ρόλο του δικηγόρου Αντριου Μπέκετ, ο οποίος απολύεται από μια νομική εταιρεία όταν οι εργοδότες του αντιλαμβάνονται ότι είναι φορέας του AIDS, ήταν μια από τις πρώτες mainstream ταινίες, που μίλησαν ανοιχτά για το AIDS, την ομοφυλοφιλία και την ομοφοβία.

Η ερμηνεία του εκείνη χάρισε στον Χανκς το πρώτο του Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Ενα χρόνο αργότερα με το «Φόρεστ Γκαμπ» (1994) θα κατακτούσε άλλο ένα Οσκαρ. Και σταδιακά, χάρη στους ρόλους του, θα ξεπερνούσε το όριο της απλής δημοτικότητας και θα μετατρεπόταν σε ένα «άβαταρ αμερικανικής καλοσύνης», όπως γράφει στους New York Times ο Ντέιβιντ Μαρκέζε.

Και τώρα, ο σπουδαίος αμερικανός ηθοποιός παίζει έναν «κακό» τύπο, τον Τομ Πάρκερ, τον επί δύο δεκαετίες μάνατζερ του Ελβις Πρίσλεϊ, που παρίστανε τον «συνταγματάρχη» ενώ δεν ήταν.

Στη συνέντευξη, που έδωσε στους New York Times με αφορμή την προώθηση της ταινίας «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν, ο Τομ Χανκς αναφέρθηκε στις ταινίες «Φιλαδέλφεια» και «Φόρεστ Γκαμπ», λέγοντας ότι ήταν μεν «κατάλληλες» για την εποχή τους, αλλά «ίσως να μην μπορούσες να τις κάνεις τώρα».

«Ας αναρωτηθούμε “Θα μπορούσε ένας στρέιτ άντρας να κάνει τώρα αυτό που έκανα εγώ στο “ Φιλαδέλφεια”;» είπε στον Μαρκέζε ο Χανκς. Και πρόσθεσε: «Οχι, και δικαίως. Το νόημα του “ Φιλαδέλφεια” ήταν “μην φοβάστε”. Ενας από τους λόγους που ο κόσμος δεν φοβήθηκε εκείνη την ταινία είναι ότι εγώ έπαιζα έναν ομοφυλόφιλο άνδρα. Είμαστε πέρα ​​από αυτό τώρα, και δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα αποδεχόταν την μη-αυθεντικότητα ενός στρέιτ άντρα που παίζει έναν γκέι».

Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν είναι έγκλημα, δεν είναι κλαψούρισμα, να πει κάποιος ότι θα απαιτήσουμε περισσότερα για μια ταινία στη σύγχρονη σφαίρα της αυθεντικότητας. Ακούγομαι σαν να κάνω κήρυγμα; Δεν το εννοώ».

Ωστόσο, όπως γράφει η Κάθριν Σόαρντ στον Guardian, η δήλωση του Τομ Χανκς αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό στο διαδίκτυο, με πολλούς να λένε ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ γυρίζει αυτή τη στιγμή μια βιογραφική ταινία για τον Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, η οποία έχει ήδη προσελκύσει τα βραβεία Οσκαρ, και ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ κέρδισε πρόσφατα ένα Emmy παίζοντας τον Χάλστον, στην ομώνυμη μίνι σειρά του Netflix.

Εν τω μεταξύ αναγνωρίστηκαν οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Αρμι Χάμερ για τις σημαντικές ερμηνείες τους στο «Call Me By Your Name», όπως και οι Κέιτ Γουίνσλετ και Σίρσα Ρόναν στο «Ammonite».

Από την άλλη πλευρά, ο ηθοποιός Εντι Ρέντεμεϊν εξέφρασε τη λύπη του για την αποδοχή του ρόλου μιας τρανς γυναίκας στην ταινία του Τομ Χούπερ «A Danish Girl» (2015) χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή του ως «λάθος» και τον ρόλο ως έναν που «δεν θα αναλάμβανε τώρα».

Ακόμη, το 2021, ο σεναριογράφος Ράσελ Τ. Ντέιβις υποστήριξε ότι μόνο γκέι ηθοποιοί θα έπρεπε να παίζουν γκέι ρόλους –στάση η οποία τηρήθηκε στο κάστινγκ της επιτυχημένης δραματικής σειράς του HBO Max «It’s a Sin». Τέλος, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει το «Bros», μια romcom LGBTQ+ με πρωταγωνιστή τον Μπίλι Αϊχνερ, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με τον σκηνοθέτη της ταινίας Νίκολας Στόλερ. Να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη του καστ –και εκείνοι που ερμηνεύουν ετεροφυλόφιλους ρόλους– δηλώνουν queer.

