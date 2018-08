Ο Ντάνι Μπόιλ παραιτήθηκε από σκηνοθέτης της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ

Την απομάκρυνση του Ντάνι Μπόιλ από το ρόλο του σκηνοθέτη της επόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ ανακοίνωσαν οι παραγωγοί, αλλά και ο τελευταίος πράκτορας 007, Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο σκηνοθέτης του Trainspotting επρόκειτο να σκηνοθετήσει την 25η ταινία με το διάσημο πράκτορα, με την παραγωγή να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Danny Boyle will no longer leading 007 into his next adventure. James Bond producers Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, along with star Daniel Craig, made the announcement Tuesday that Boyle was exiting the project https://t.co/HRAg5LSNZq — Hollywood Reporter (@THR) August 21, 2018

Οι δύο παραγωγοί της ταινίας, Μάικλ Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπροκόλι, αλλά και ο «Τζέιμς Μποντ» Ντάνιελ Κρεγκ ανακοίνωσαν μέσω twitter ότι «λόγω καλλιτεχνικών διαφορών, ο Ντάνι Μπόιλ αποφάσισε να μη σκηνοθετήσει πλέον τον 25ο Μποντ».

Oscar-winning director Danny Boyle will no longer direct the 25th Bond film, which is expected to be Daniel Craig’s last https://t.co/SD4UDbTNP3 pic.twitter.com/FMmxAXckGm — Gizmodo (@Gizmodo) August 21, 2018

Η ταινία -η πέμπτη στην οποία ο Κρεγκ υποδύεται τον πράκτορα- είχε προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες της Μεγάλης Βρετανίας στις 25 Οκτωβρίου 2019.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd — James Bond (@007) August 21, 2018

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Slumdog Millionaire» σκηνοθέτης επρόκειτο να ξανασυναντηθεί με τον Κρεγκ για τις ανάγκες της ταινίας.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί για το μικρό φιλμ που έγινε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, στο οποίο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο η βασίλισσα Ελισάβετ.