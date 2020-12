«Πληρωμένη» απάντηση Δένδια: Αγαπητέ φίλε Μεβλούτ, γίνε πιο Ευρωπαίος και λιγότερο Νεο-οθωμανός

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, δεν άφησε αναπάντητες τις… «συμβουλές» (εδώ) του τούρκου ομολόγου του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενόψει της νέας χρονιάς και των προοπτικών επανέναρξης του ελληνοτουρκικού διαλόγου και, με μία ολίγον πιο μακροσκελή ανάρτηση το Τwitter, έθεσε το πλαίσιο που θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών το 2021.

Το tweet του κ. Δένδια αρχίζει με ένα «Αγαπητέ φίλε Μεβλούτ» (απαντώντας έτσι στην προσφώνηση «Αγαπητέ Νίκο – Dear Niko», που του είχε απευθύνει ο τούρκος ΥΠΕΞ στο δικό του μήνυμα) και συνεχίζει με το κάλεσμά του προς τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να γίνει επιτέλους πιο Ευρωπαίος και λιγότερο Νεο-οθωμανός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Thank you my dear friend Mevlut. As we exchange wishes and advice, may 2021 be the year of the three “A”s for Turkey to: 1. Abandon its threats of war against Greece should we exercise our legitimate rights. After all we live in the 21st century. @MevlutCavusoglu

