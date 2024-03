Πλασιέ ο Τραμπ: Πουλά «ευλογημένες» Βίβλους έναντι $59,99

Από αθλητικά παπούτσια μέχρι μανικετόκουμπα και τώρα Βίβλους: και τι δεν έχει πουλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, που βλέπει παντού το χρώμα του δολαρίου.

Λίγες εβδομάδες μετά τα παπούτσια που λάνσαρε έναντι 399 δολαρίων το ζευγάρι, την Τρίτη, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών ανακοίνωσε την επ’ αμοιβή σύμπραξή του με έναν σταρ της κάντρι μουσικής προκειμένου να πωλούν Βίβλους, το «αγαπημένο του βιβλίο», όπως έχει πει στο παρελθόν.

«Η θρησκεία και ο χριστιανισμός είναι τα δύο πράγματα που λείπουν περισσότερο σ’ αυτήν τη χώρα», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε ένα τρίλεπτο βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, την πλατφόρμα Truth Social, ενόψει του Πάσχα των Καθολικών.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ, που προσπαθεί να προσελκύσει τους Ευαγγελιστές, την πιο πολυάριθμη θρησκευτική ομάδα στις ΗΠΑ, ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του να αγοράσουν τη Βίβλο που τους προτείνει έναντι 59,99 δολαρίων.

«Πρέπει να ξανακάνουμε την Αμερική να προσευχηθεί», λέει, παραπέμποντας στο γνώριμο πια σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του, «Κάνετε ξανά σπουδαία την Αμερική» (MAGA).

Στο site του, ο οργανισμός που προωθεί τη συγκεκριμένη Βίβλο γράφει ότι είναι «η μοναδική εγκεκριμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ». Προσθέτει ότι τα έσοδα δεν θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί η προεκλογική του εκστρατεία, αλλά ότι η εικόνα του χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας «επ’ αμοιβή συνεργασίας», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ πουλά τις Βίβλους σε συνεργασία με τον συντηρητικό μουσικό της κάντρι, Λι Γκρίνγουντ, το τραγούδι του οποίου «God Bless the USA» (Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ») ακούγεται σε όλες τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ.

Αμεσες ήταν οι αντιδράσεις από ανθρώπους που δεν τον συμπαθούν ιδιαίτερα. Η ανιψιά του, Μαίρη Τραμπ, που δεν μασά τα λόγια της όταν μιλά για τον θείο της, έγραψε στο X: «1) Δεν έχει προσευχηθεί ποτέ στην ζωή του. 2) Αν αυτή η Βίβλος (που κρατά ο Τραμπ στη διαφήμιση) ήταν αληθινή, θα είχε αρπάξει φωτιά».

1) He's never prayed in his life.

2) If that were a real bible, it would burst into a ball of flame. https://t.co/Qk0wAewEnV

— Mary L Trump (@MaryLTrump) March 26, 2024