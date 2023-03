Πέθανε στα 87 του ο Τοπόλ, ο «Βιολιστής στη Στέγη»

Επαιξε έναν Ελληνα στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ στο «Τζέιμς Μποντ: Για τα μάτια σου μόνο», τον Ρώσο στο πλευρό του Ντέιβιντ Νίβεν στο (ψυχρο)πολεμικό δράμα «Before Winter Comes», βρέθηκε ακόμα και πρωταγωνιστής στο «Flash Gordon». Ομως ο ρόλος που τον καθιέρωσε, τον σφράγισε και τον αιχμαλώτισε ήταν ένας: ο Τέβγε στον «Βιολιστή στη Στέγη». Ο Τζεμ Τοπόλ, ο ισραηλινός ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως διάσημος, πρώτα στο θέατρο και έπειτα στο σινεμά, με το μιούζικαλ που εξιστορούσε τις περιπέτειες ενός εβραίου χωρικού στην προεπαναστατική Ρωσία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ο Τοπόλ πέθανε από επιλοκές της νόσου Αλτσχάιμερ, από την οποία, όπως ανέφερε το BBC, έπασχε εδώ και χρόνια.

Ο θάνατος του Τοπόλ γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος σε μήνυμά του στο Twitter την Πέμπτη, περιέγραψε τον εκλιπόντα ως έναν από τους «γίγαντες του ισραηλινού πολιτισμού». Είπε επίσης ότι ο Τοπόλ υπήρξε ένας «χαρισματικός ηθοποιός που κατέκτησε πολλές σκηνές στο Ισραήλ και στο εξωτερικό, γέμισε κινηματογραφικές οθόνες με την παρουσία του και μπήκε βαθιά μέσα στις καρδιές μας».

Ο Τοπόλ υπήρξε με τον τρόπο του ένα σύμβολο του Ισραήλ. Γεννήθηκε το 1935 στο Τελ Αβίβ, όταν αυτό ήταν στην Παλαιστίνη και η καριέρα του στην υποκριτική ξεκίνησε σε έναν θίασο του ισραηλινού στρατού στα πρώτα εκείνα δύσκολα χρόνια της γέννησης του κράτους του Ισραήλ. Ακόμα και όταν ήταν υποψήφιος για Οσκαρ, την άνοιξη του 1972, έπρεπε να πάρει ειδική άδεια για να πάει στο Λος Αντζελες –εκείνη την περίοδο, στα 37 του είχε επιστρατευτεί και πάλι.

Και η επιλογή του για ον ρόλο του Τέβγε στον «Βιολιστή στη Στέγη», που ανέβηκε στο Γουέστ Εντ και έπειτα στο Μπρόντγουεϊ, ήταν αναπάντεχη. Ηταν ένας νεαρός εβραίος ηθοποιός που δεν ήξερε παρά ελάχιστα αγγλικά και δεν ταίριαζε ηλικιακά με τον ρόλο του πατέρα τριών κοριτσιών στη Ρωσία των Τσάρων και του αντισημιτισμού. «Αν σκεφτείς ότι ήμουν 30 ετών, αν σκεφτείς ότι τα αγγλικά μου ήταν λίγα –ένα λεξιλόγιο 50 λέξεων– ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί με διάλεξαν» είχε πει. Ομως το τραγούδι του «If I were a rich man» έμεινε στην κινηματογραφική Ιστορία.

Ο «Βιολιστής στη στέγη» ανέβηκε στο θέατρο στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και υπήρξε μια απίστευτη επιτυχία: έγιναν 2.030 παραστάσεις! Επειτα ήρθε η κινηματογραφική μεταφορά του έργου, σε σκηνοθεσία Νόρμαν Τζιούισον, το 1971. Το φιλμ είχε προϋπολογισμό εννέα εκατ. δολάρια –απέφερε 80 εκατ. δολάρια.

Η ταινία ήταν υποψήφια για οκτώ Οσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και α’ ανδρικού ρόλου για τον Τοπόλ, ωστόσο βραβεύτηκε μόνο για τη φωτογραφία, τον ήχο και τη μουσική (του περίφημου Τζον Γουίλιαμς).

Τη σεζόν 1990-1991 έγινε μία θεατρική μεταφορά του «Βιολιστή στη Στέγη» στο Μπρόντγουεϊ. Η παράσταση κέρδισε ένα βραβείο Tony για την παραγωγή και ο Τοπόλ προτάθηκε για καλύτερη ερμηνεία σε μιούζικαλ. Αλλωστε ηλικιακά ο Τοπόλ ταίριαζε τότε περισσότερο με τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το 1980 είχε πρωταγωνιστήσει ως Δρ Χανς Ζάρκοφ στο «Flash Gordon». Τη επόμενη χρονιά ο Τοπόλ εμφανίστηκε δίπλα στον Ρότζερ Μούρ στη ταινία «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Για τα μάτια σου μόνο», όπου υποδύθηκε τον Έλληνα λαθρέμπορο, που βοηθά τον Τζέιμς Μποντ να νικήσει τον κακό.

Τη δεκαετία του 1980 ο Τοπόλ συνέχισε με συμμετοχές σε διάφορες παραγωγές όπως «The Winds of War» (1983) και «War and Remembrance» (1988-89).

Παράλληλα, εμφανίστηκε και στην ισραηλινή ταινία, το «Roman Behemshechim» του Oded Kotler (1985) και τη μίνι σειρά «Queenie» (1987), δίπλα στον Κερκ Ντάγκλας.

Η τελευταία ταινία μεγάλου μήκους του Τοπόλ ήταν η ταινία του 1998 «Left Baggage» σε σκηνοθεσία Jeroen Krabbé.

Ο Τοπόλ έγινε ευρέως γνωστός στο αμερικανικό κοινό από την συμμετοχή του στην ταινία «Sallah» του 1964, σε σκηνοθεσία Ephraim Kishon και κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στα εβραϊκά με αγγλικούς υπότιτλους.

Η ταινία ήταν υποψήφια για Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ εκείνος κέρδισε μία υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες.

Ακολούθησε η πρώτη του εμφάνιση σε αγγλόφωνη ταινία, το «Cast a Giant Shadow» (1966) του Melville Shavelson.

Το 1969, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στη βρετανική παραγωγή «Before Winter Comes» της Κολούμπια που σκηνοθέτησε ο J. Lee Thompson ενώ την ίδια χρονιά ο Τοπόλ εμφανίστηκε επίσης στο «A Talent for Loving» του Richard Quine.

Μετά την εξαιρετική επιτυχία του «Βιολιστή στη Στέγη», ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο «The Public Eye» (1972) της Carol Reed, και στην τηλεοπτική ταινία του NBC το 1973, «The Going Up of David Lev».

Το 1975 συμμετείχε στη βιογραφική ταινία μεγάλου μήκους «Galileo» που σκηνοθέτησε ο Joseph Losey και το 1979, ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική ταινία του ABC «The House on Garibaldi Street».

Ο Τοπόλ ανέλαβε και παραγωγός του πρωτότυπου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Ipi-Tombi» τη σεζόν 1976-77.

Το 2015, ο Τοπόλ τιμήθηκε από το Ισραήλ για τα επιτεύγματα της ζωής του.

