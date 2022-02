Πενς κατά Τραμπ: Εχει λάθος, δεν μπορούσα να ανατρέψω τη νίκη Μπάιντεν

Ενα και πλέον έτος από τα δραματικά γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, με την εισβολή ακροδεξιών οπαδών του Τραμπ την ώρα που επικυρωνόταν και τυπικά η νίκη του Τζο Μπάιντεν, ο τέως αντιπρόεδρος Μάικ Πενς στράφηκε με δηλώσεις του ευθέως κατά του Τραμπ.

«Δεν είχα δικαίωμα να αντιστρέψω το αποτέλεσμα των εκλογών», είπε σε ομιλία του την Παρασκευή, αναφερόμενος στη διαδικασία στην οποία προήδρευε.

Είναι μια καθαρή δήλωση που τον φέρνει σε αντίθεση και με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο υποβιβάζει τα γεγονότα σε «θεμιτό πολιτικό λόγο» από «απλούς πολίτες». (Αργότερα ξεκαθαρίστηκε ότι δεν αναφέρεται το κόμμα στις βιαιότητες στο Καπιτώλιο που προκάλεσαν τέσσερις νεκρούς).

Ο τέως αντιπρόεδρος απέρριψε τις κατηγορίες του τέως προέδρου εναντίον του. Ο Τραμπ διατείνεται πως, ως εκ του αξιώματός του, ο Πενς θα μπορούσε να εμποδίσει την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν. Πάντα, δε, πιστεύει ότι του έκλεψαν την εκλογική νίκη.

Οπως εξήγησε ο Μάικ Πενς, ο Τραμπ είχε άδικο: «Δεν είχα τέτοιο δικαίωμα», είπε και συμπλήρωσε ότι «ειλικρινά, δεν υπάρχει λιγότερο αμερικανική ιδέα από το ότι ένα μόνο πρόσωπο μπορεί να επιλέξει ποιος θα γίνει πρόεδρος».

Η προεδρία, είπε ακόμη ο Πενς, «ανήκει στον αμερικανικό λαό και μόνο σε αυτόν». Διατύπωσε ακόμη και την πρόβλεψη ότι το κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές: «Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις δεν θα έχει το δικαίωμα να ανατρέψει τις εκλογές όταν θα τους κερδίσουμε το 2024».

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, ορισμένοι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ φώναζαν «κρεμάλα στον Μάικ Πενς» και κάποιοι έστησαν ικριώματα έξω από το κτίριο.

Ο Μάικ Πενς δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ριχτεί κι ο ίδιος στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο το 2024· ο Τραμπ το έχει υπονοήσει σαφέστατα.

Οι σαφείς θέσεις του Πενς καταδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την τετραετία Τραμπ.

Από τη μία πλευρά, Ρεπουμπλικάνοι μέλη του Κογκρέσου συνεργάζονται εδώ και εβδομάδες με τους Δημοκρατικούς πάνω σε σχέδιο νόμου που θα αποτρέπει κάθε ενδεχόμενο το εκλογικό αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Από την άλλη, το κόμμα, που στον πυρήνα του παραμένει πιστό στον Τραμπ, πήρε προ ημερών την απόφαση να τιμωρήσει πολιτικά τα δύο μέλη του που συμμετέχουν στην έρευνα ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τον ρόλο του τέως προέδρου στην οργάνωση της επίθεσης στο Κογκρέσο.

Στη μομφή, που έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα καθώς δεν αποπέμπονται τα στελέχη, η κομματική ιεραρχία κατηγορεί τη Λιζ Τσέινι (κόρη του άλλοτε αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι) και τον Άνταμ Κίνζινγκερ για συμπεριφορά «καταστροφική τόσο για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα όσο και για τη δημοκρατία μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει μάλιστα επανειλημμένα τη βουλευτή του Ουαϊόμινγκ, η οποία έχει μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς του στο Κογκρέσο, ότι επιδεικνύει «απιστία» και έχει ξεκαθαρίσει πως θα υποστηρίξει τον αντίπαλό της στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων, που θα γίνει τον Αύγουστο, για να αποτρέψει την επανεκλογή της.

Μετροπαθή στελέχη του κόμματος κατήγγειλαν τη στάση του κόμματος κατά των δύο στελεχών. «Είναι ντροπή ένα κόμμα να μέμφεται ευσυνείδητους ανθρώπους που αναζητούν την αλήθεια αντιμέτωποι με βιτριόλι», τόνισε ο γερουσιαστής Μιτ Ρόμνι.

Shame falls on a party that would censure persons of conscience, who seek truth in the face of vitriol. Honor attaches to Liz Cheney and Adam Kinzinger for seeking truth even when doing so comes at great personal cost.

— Mitt Romney (@MittRomney) February 4, 2022