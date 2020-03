Πάιατ σε Σακελλαροπούλου: Απόλυτο δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύσει τα σύνορα της

Συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης είχε την Παρασκευή η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, καθώς λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί συνάντηση δια ζώσης.

Ο πρεσβευτής μετέφερε στην κυρία Σακελλαροπούλου τα θερμά συγχαρητήρια του προέδρου των ΗΠΑ για την εκλογή της στο ύπατο αξίωμα και προσέθεσε τις προσωπικές θερμές ευχές του ιδίου για την εκλογή μια γυναίκας, εγκρίτου δικαστή, στη θέση αυτή, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο. Αναφέρθηκε επίσης στη θέση της γυναίκας στις σύγχρονες κοινωνίες και την ανάγκη συνέχισης του αγώνα για ίσα δικαιώματα.

Επιπλέον, ο πρεσβευτής εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα για την κατάσταση στον Εβρο και επανέλαβε το απόλυτο δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύσει τα σύνορα της, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι ευρωπαϊκό και όχι διμερές ελληνοτουρκικό. Ακόμη, όπως ανέφερε η Προεδρία της Δημοκρατίας, επικρότησε τους χειρισμούς του έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, που με αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και ορθολογισμό αποσόβησαν μια επικίνδυνη κλιμάκωση της κρίσης.

Ο κύριος Πάιατ υπογράμμισε την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας και εξήρε τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση παγκοσμίως, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με θετικό πνεύμα. Προσέθεσε ότι με το πέρας αυτής της περιπέτειας, όλες οι πτυχές του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.

Τέλος, αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, εξέφρασε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για ενεργή συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των εκδηλώσεων.

1/3 Honored to meet new President of the Hellenic Republic, Katerina Sakellaropoulou, by video conference today. Although we were not far away from each other in the center of #Athens, we decided it was best to join everyone in #Greece and @menoumespiti.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 20, 2020