Ουκρανικά στρατεύματα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου – ετοιμάζονται για την αντεπίθεση

Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί σε θέσεις στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου στη νότια περιοχή της Χερσώνας.

Η περιοχή ελέγχεται εν μέρει από τους Ρώσους και η διέλευση του ποταμού θα μπορούσε να είναι σημαντική σε μελλοντικές επιθέσεις.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου που εδρεύει στις ΗΠΑ ανέφερε ότι ρώσοι στρατιωτικοί bloggers -συχνά έγκυρη πηγή πληροφοριών- έχουν ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο που επιβεβαιώνουν την ουκρανική προέλαση, σύμφωνα με το BBC.

Ο στρατός της Ουκρανίας δεν έχει επιβεβαιώσει την κίνηση, ενώ η Ρωσία έχει διαψεύσει τις πληροφορίες.

BREAKING:

Ukraine has released a video of its amphibious landing on the left bank of the Dnipro river, establishing the first bridgehead east of Kherson.

It was recorded on April 18th.

