Ουκρανία: Οκτώ άμαχοι νεκροί από πυραυλική επίθεση στο Ντνίπρο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύχτα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών.

Στη συνοικία Σινελνικοβέ «περισσότερα από 10 σπίτια υπέστησαν ζημιές» και «έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά έξι και οκτώ ετών», έγραψε ο υπουργός Ιγκορ Κλιμένκο στο Telegram.

Στην πόλη Ντνίπρο, πρωτεύουσα της επαρχίας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι από τη ρωσική επίθεση υπέστησαν ζημιές ένα κτίριο κατοικιών και ένας σταθμός τρένου στο Ντνίπρο, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του προς τη Δύση να προσφέρει στο Κίεβο επιπλέον μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για την τρομοκρατία της και κάθε πύραυλος, κάθε (drone) Shahed πρέπει να καταρριφθεί», υπογράμμισε ο Ζελένσκι. «Ο κόσμος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό και οι εταίροι μας διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες», σημείωσε.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε ότι η Ρωσία στοχοθέτησε σκοπίμως τις υποδομές της στην περιοχή, τραυματίζοντας εργαζόμενούς της. Η εταιρεία έκλεισε τον σταθμό στο Ντνίπρο και ζήτησε από τα τρένα που περνούν από την πόλη να αλλάξουν πορεία.

It's entertainment for them, they kill us just because they can pic.twitter.com/WXFuv6Jr8y

Every day Russian army kills civilians in Ukraine, like in a shooting gallery

Στο μεταξύ, ο στρατός της Ουκρανίας επεσήμανε ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22 στον ρωσικό εναέριο χώρο.

During tonight’s Missile Attack against Ukraine, a Tu-22M3 “Backfire” Strategic Bomber with the Russian Aerospace Forces reportedly Crashed in the Stavropol Krai Region of Southwestern Russia following a Technical Malfunction; Russian Sources are claiming that both of the Pilots… pic.twitter.com/vCkz6GoDmY

«Για πρώτη φορά μονάδες αντιαεροπορικών πυραύλων της Πολεμικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με την Αμυντική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας, κατέστρεψαν ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς Tu-22M3, το οποίο φέρει πυραύλους Κρουζ Kh-22 τους οποίους χρησιμοποιούν οι ρώσοι τρομοκράτες για να επιτίθενται στις ειρηνικές ουκρανικές πόλεις», δήλωσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, Μικόλα Ολεστσούκ, σε ανάρτησή του στο Telegram.

The Ukrainian Main Directorate of Intelligence (GUR) is taking responsibility of the destruction of the Russian Tu-22M3 over Stavropol, Russia.

“One of the Tu-22M3 long-range bombers, which carried out a missile attack against Ukraine on the night of April 19, was shot down as a… pic.twitter.com/oz3GplfnCD

