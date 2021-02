Ο Πάπας άνοιξε την πόρτα στις γυναίκες: Διόρισε τη Ναταλί Μπεκάρ στη Σύνοδο των Επισκόπων

Συνεχίζει τα βήματα για την άνοδο των γυναικών στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας ο Πάπας Φραγκίσκος, που το Σάββατο διόρισε την Ναταλί Μπεκάρ, σε θέση υψηλόβαθμου στελέχους στη Σύνοδο των Επισκόπων.

Είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται γυναίκα σε αυτό το πόστο, το οποίο μάλιστα δίνει στην 52χρονη Γαλλίδα δικαίωμα ψήφου στη σύνοδο.

Η Μπεκάρ, από το 2019, ήταν σύμβουλος στο Σώμα αυτό, το οποίο εξετάζει θεμελιώδη ζητήματα δόγματος.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της συνόδου, Μάριο Γκρετς, η απόφαση αυτή καταδεικνύει την επιθυμία του Πάπα, «για μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία της κρίσης και λήψης αποφάσεων της εκκλησίας. Στη διάρκεια προηγούμενων συνόδων, ο αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν ως ειδικοί και ακροάτριες είχε αυξηθεί. Με τον διορισμό της Αδελφής Ναταλί Μπεκάρ και της δυνατότητας συμμετοχής στην ψηφοφορία, μία πόρτα άνοιξε».

Η σύνοδος αποτελείται από επισκόπους και καρδιναλίους που έχουν δικαίωμα ψήφου και ειδικούς που δεν μπορούν να ψηφίσουν.

#PopeFrancis appoints two new Under-Secretaries to the General Secretariat of the Synod of Bishops: Sr Nathalie Becquart and Fr Luis Marín de San Martín.https://t.co/7v6jcf2i2n

— Vatican News (@VaticanNews) February 6, 2021