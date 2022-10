Νέο σφυροκόπημα του Κιέβου από τους Ρώσους

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε το πρωί της Δευτέρας στο Κίεβο, ενώ οι περιφερειακές αρχές της Ουκρανίας στο βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας έκαναν λόγο για πυραυλικές επιθέσεις των Ρώσων.

Οπως μεταδίδει το Reuters, καπνός φαινόταν να υψώνεται πάνω από το Κίεβο έπειτα από περίπου δέκα εκρήξεις.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις 08:00 ως τις 08:20. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως το Χάρκοβο, η Ζαπορίζια και η Οδησσός.

‼️#Ukrainian media reports explosions in the regions of #Zaporizhzhia, #Kirovograd, #Kyiv, #Kharkiv and #Odesa. Air defense systems work in #Poltava, #Vinnytsia and #Dnipropetrovsk regions.

