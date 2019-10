Νέο Δ.Σ. στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου – πρόεδρος ο Πάνος Λουκάκος

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου τη σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ).

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πάνος Λουκάκος.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι προχωράει με μία σειρά από ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνολικά και ουσιαστικά τα ζητήματα που κατά γενική ομολογία πλήττουν τον χώρο του κινηματογράφου. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Η ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών που αφορούν τον κινηματογράφο με στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής παραγωγής αλλά και την βελτίωση της πρόσβασης των ΑμεΑ στα οπτικοακουστικά μέσα.

Η άμεση σύσταση μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής τρίμηνης διάρκειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κινηματογράφου, σχετικά με την επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον κλάδο. Απώτερος σκοπός είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής κινηματογράφου που δεν θα εξαντλείται στο θέμα της παραγωγής και χρηματοδότησης, αλλά θα καλύπτει την πλήρη αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένης της διανομής και προώθησης, την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της κινηματογραφικής κοινότητας, αλλά και την ανάδειξη του ελληνικού κινηματογράφου σε διεθνές επίπεδο.

Η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, πάντοτε εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που ορίζεται από την κυβέρνηση, οικονομικής τόνωσης τόσο της κινηματογραφικής παραγωγής όσο και των κινηματογραφικών αιθουσών.

Ο καλύτερος συντονισμός όλων των επιμέρους φορέων με αντικείμενο τον κινηματογράφο, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το ελληνικό σινεμά, την αποφυγή σπατάλης πόρων, την ανάπτυξη του κοινού, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ενθάρρυνση της κινηματογράφησης στην Ελλάδα και τη στήριξη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης.

H απόδοση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου του εκπαιδευτικού, αναπτυξιακού, δημιουργικού ρόλου που του αναλογεί

Η πλήρης σύνθεση του νέου Δ.Σ. και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του:

Ο Πάνος Λουκάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης. Εργάσθηκε ως πολιτικός συντάκτης και αρθρογράφος στις εφημερίδες Βήμα και Ελευθεροτυπία, ως διευθυντής στις εφημερίδες Καθημερινή και Μεσημβρινή και ως εντεταλμένος σύμβουλος στην ΕΡΤ. Διετέλεσε βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, αντιδήμαρχος Αθηναίων για τον πολιτισμό, πρόεδρος της Τεχνόπολης και πρόεδρος του Πολιτισμικού Οργανισμού της Αθήνας. Το 2013 εξέδωσε το βιβλίο Η Αθέατη Όψη: Τύπος και Πολιτική στη Μεταπολίτευση.

Η Χριστίνα Μανωλοπούλου είναι Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. εχει σπουδάσει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στη Μεγάλη Βρετανία. Ασχολείται με το εμπορικό και αστικό δίκαιο. Έχει συνεργαστεί με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για θέματα παροχής υπηρεσιών και ρύθμισης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Συνεργάζεται και παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης στον τραπεζικό τομέα. Ανέλαβε για τους Γιατρούς του Κόσμου τον συντονισμό των δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στην εμπόλεμη ζώνη της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Είναι υπότροφος του German Marshall Fund of United States.

Η Κάλλια Παπαδάκη γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε οικονομικά στις ΗΠΑ, στο Bard College και το Πανεπιστήμιο Brandeis. Το πρώτο της βιβλίο, η συλλογή διηγημάτων Ο ήχος του ακάλυπτου διακρίθηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού Διαβάζω, το 2010. Έχει συμμετάσχει σε συλλογές διηγημάτων και ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Νέα Εστία και Ποιητική. Ασχολείται επαγγελματικά με τη συγγραφή σεναρίων για ταινίες μεγάλου μήκους. Το πρώτο της σενάριο ήταν για την ταινία της Πέννυς Παναγιωτοπούλου September. Το μυθιστόρημά της Δενδρίτες (2015), που εκδόθηκε στο πλαίσιο του ελληνογαλλικού προγράμματος ενίσχυσης συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών του ελληνικού και του γαλλικού Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, τιμήθηκε με το βραβείο European Union Prize for Literature το 2017.

Η Μιρέλλα Παπαοικονόμου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στην Αγγλία, και διαφήμιση, διακόσμηση εσωτερικών χώρων και σκηνογραφία στην Αθήνα, στη σχολή Βακαλό. Εργάστηκε στο χώρο της διαφήμισης ως κειμενογράφος και art director. Ασχολήθηκε και με τη σκηνογραφία. Συνεργάστηκε με τον Θανάση Παπαγεωργίου στο Θέατρο Στοά και στο Εθνικό Θέατρο ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Η πρώτη της σεναριακή δουλειά ήταν οι Μικροί Μεγάλοι στην ΕΡΤ, σε σκηνοθεσία Άρη Παπαθεοδώρου, με τους Θανάση Παπαγεωργίου και Λήδα Πρωτοψάλτη. Ακολούθησε η βραβευμένη σειρά Γυναίκες στο Mega με τη Θέμιδα Μπαζάκα και την Πέμη Ζούνη. Η σειρά διαγωνίστηκε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό σεναρίου με επιτυχία. Μεταξύ των άλλων της σειρών περιλαμβάνονται η Αναστασία, το Παράθυρο στον Ήλιο, το Μη Φοβάσαι τη Φωτιά, ο Απών, το Λόγω Τιμής, η Ζωή που δεν Έζησα, το Ουδέν Πρόβλημα, η Λένη, το Όνειρο Ήταν, το Έτσι Ξαφνικά, το Μωβ Ροζ και η Ιωάννα της Καρδιάς. Το 2010 διασκεύασε το βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ Το Νησί για την τηλεόραση, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Παπαδουλάκη.

Η Ελένη Πετρά έχει πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών, και Master of Science in Computing, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας (UMIST.) Η ειδικότητά της είναι στα Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, αποθετήρια λογισμικού, ηλεκτρονικές υποδομές και υποδομές δεδομένων. Τα τελευταία 33 χρόνια εργάζεται ως επιστημονική σύμβουλος και υπεύθυνη έργου για διάφορα ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, κυβερνητικές υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Έργου και Τεχνικός Συντονιστής Τεχνικής και Διοικητικής Διοίκησης (που περιλαμβάνει 6.800 έργα Πληροφορικής) στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (NSRF) ως ανώτερη διευθύντρια της Deloitte περιλαμβάνοντας άνω των 200 έργων πολιτισμού, Διευθυντής Έργου και Τεχνικός Συντονιστής σε πάνω από 65 αναπτυξιακά έργα βιομηχανικών περιοχών της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΤΒΑ ως Διευθυντής Έργου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) για το έργο ψηφιοποίησης της Αμερικανικής Βοήθειας στην Ελλάδα καθώς και Τεχνικός Συντονιστής του MIS στα Υπουργεία Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας. Εργάσθηκε στο ICS – ΙΤΕ και ήταν Υπεύθυνη Έργου ή Ομάδας σε Έργα Esprit καθώς και Συνεργάτιδα της Ειδικής Δράσης του Ελληνικού Esprit σε Πολυμέσα και CIM. Συνεργάζεται με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο ATHENA RC ως Διευθύντρια Έργου σε έργα Horizon2020 που σχετίζονται με ερευνητικές υποδομές, έργα Cloud Infrastructure, έργα υποδομής έρευνας για την ιατρική (Σχέδιο Ανθρώπινου Εγκεφάλου) και Ελληνικές Υποδομές για Έρευνα (ΚΡΗΠΙΣ) και Πολιτισμός (Απολλωνίς). Υπηρέτησε μέχρι πρόσφατα ως επιστημονικός σύμβουλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μέλος του ΤΕΕ και εκλεγμένος μέλος της Αντιπροσωπείας ως εκπρόσωπος της Επιστημονικής Επιτροπής των Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Ο Κώστας Φέρρης γεννήθηκε στο Κάιρο. Σπούδασε στην Αμπέτειο Σχολή και στη Δραματική Σχολή του Τάκη Τσάκωνα, στο Κάιρο, στην Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου, στην Αθήνα, και συνέχισε τις σπουδές του με stages στη Nanterre και στη Σορβόννη, στο Παρίσι. Το 1957 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Δούλεψε ως βοηθός σκηνοθέτη σε περισσότερες από 60 ταινίες μυθοπλασίας. Συνεργάστηκε, ανάμεσα σε άλλους, με τους Μιχάλη Κακογιάννη, Νίκο Κούνδουρο, Τάκη Κανελλόπουλο, Γρηγόρη Γρηγορίου, Andrew Marton, James Neilson, Robert Aldrich, Edouard Molinaro, Richard Sarafian, Laszlo Benedeck, Richard Wilson, Pierre Kast κ.ά. Εντάχθηκε στην ομάδα έρευνας για το ρεμπέτικο τραγούδι, και συγχρόνως συμμετείχε στην Ομάδα για την ανανέωση του Ελληνικού Κινηματογράφου. Το 1961 σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, Τα ματόκλαδά σου λάμπουν, το 1963 ανώνυμα την ταινία Ένας Ντελικανής, που υπογράφει ο συγγραφέας Μανώλης Σκουλούδης, και το 1965 την πρώτη (με την υπογραφή του) ταινία μεγάλου μήκους, Μερικές το προτιμούν χακί. Από πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της εξορίας του στο Παρίσι (1967-1973), συνεργάστηκε στενά με το Γάλλο σκηνοθέτη Jean-Daniel Pollet. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1973, σκηνοθέτησε τις ταινίες Η Φόνισσα (1974), Προμηθέας σε δεύτερο πρόσωπο, (1975), Δυο φεγγάρια τον Αύγουστο (1978), Ρεμπέτικο (1983) (Αργυρή Άρκτος Φεστιβάλ Βερολίνου, 1984 και Μεγάλο Βραβείο Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας, 1985), και Oh Babylon (1988), καθώς και εννέα τηλεοπτικές σειρές, συνολικής διάρκειας περίπου 120 ωρών, για την Ελληνική τηλεόραση, αλλά και περισσότερες από 80 ώρες μουσικών προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ταινιών. Με τρία διεθνή βραβεία και περισσότερα από 30 εθνικά, μέλος της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, ο Κώστας Φέρρης αποτελεί έναν από τους πλέον πολυπράγμονες κινηματογραφικούς δημιουργούς στη χώρα μας.

Ο Κωνσταντής Φραγκόπουλος γεννήθηκε το 1980. Σπούδασε σκηνοθεσία στο National Film and Television School στο Λονδίνο, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ (MA Film Directing, 2009). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του (BA Film and Video, 2002) στο London University of the Arts (London College of Communication) και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας (2005). Έχει σκηνοθετήσει μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες καθώς και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Μεταξύ των οποίων: 2006 Κίνηση Ομαλή, μικρού μήκους, 2008 Τhe Contract, μικρού μήκους, 2009 Blackwater, μικρού μήκους, 2010 Ketchup, μικρού μήκους, 2016 Nocturne, μεγάλου μήκους, 2018 Εθνική Βιβλιοθήκη: Το μέλλον της ιστορίας μας, σειρά ντοκιμαντέρ.