Παρίσι 2024: Για λογοκλοπή κατηγορούν τον συνθέτη της επίσημης μουσικής – «ίδιο το Jurassic Park»

Η επίσημη μελωδία των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού ακούστηκε για πρώτη φορά δημοσίως το βράδυ της Τετάρτης, στη Μασσαλία, στη διάρκεια της τελετής υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στη Γαλλία.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που είπαν ότι το μουσικό θέμα της διοργάνωσης με τίτλο «Parade» (παρέλαση), ήταν ίδιο με την μουσική του Jurassic Park που συνέθεσε ο διάσημος και πολυβραβευμένος με Οσκαρ, αμερικανός συνθέτης, Τζον Γουίλιαμς.

Ορισμένοι κατηγόρησαν τον Βικτόρ Λεμάν, συνθέτη του θέματος για λογοκλοπή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως επισημαίνουν οι Times.

Το «Parade», το οποίο ηχογράφησε ο συνθέτης με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, ακούστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους στη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης της τελετής στη Μασσαλία.

Πολλοί ακροατές παρατήρησαν αμέσως μια ομοιότητα με το «Welcome to Jurassic Park», ένα από τα πιο γνωστά κινηματογραφικά μουσικά θέματα του Χόλιγουντ, το οποίο συνέθεσε ο Γουίλιαμς για την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1993.

Η εφημερίδα Ouest-France έγραψε ότι «μόλις ακούστηκαν οι πρώτες νότες, οι άνθρωποι έγραψαν στο Διαδίκτυο ότι είχαν την αίσθηση ότι είχαν ήδη ακούσει τη μελωδία… Για πολλούς, η μουσική είναι σε μεγάλο βαθμό εμπνευσμένη από το εμβληματικό θέμα του Jurassic Park».

Τα ειρωνικά σχόλια και οι ισχυρισμοί περί λογοκλοπής έγιναν σύντομα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσαν οι Times.

Ο Κέρε, σεναριογράφος και παρουσιαστής ενός διαδικτυακού κινηματογραφικού προγράμματος, έγραψε ειρωνικά στο Twitter/X: «Ευχαριστώ τον Τζον Γουίλιαμς για αυτό το υπέροχο πρωτότυπο θέμα».

Το C News, ένα δημοφιλές ειδησεογραφικό κανάλι, είπε ότι η επιλογή της μουσικής για τους αγώνες ήταν «αινιγματική», σύμφωνα με τους Times.

Ωστόσο, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων, αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς για λογοκλοπή λέγοντας: «Ο Βικτόρ Λεμάν έγραψε και συνέθεσε ένα συναρπαστικό επίσημο μουσικό θέμα, συνδυάζοντας διακριτικά συμφωνικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, ενσαρκώνοντας το δυναμικό και παγκόσμιο πνεύμα των Αγώνων του Παρισιού 2024. Θα αντηχεί όλα τα συναισθήματα του αθλητισμού σε μια ξεσηκωτική μελωδία που θα συνοδεύει όλες τις σημαντικές στιγμές των Αγώνων».

Ο ίδιος ο Λεμάν δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο συνθέτης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι στόχος του ήταν «να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο soundtrack που όχι μόνο θα συνοδεύει τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές αυτών των ιστορικών Αγώνων, αλλά και θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων των γενεών».

