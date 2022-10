Μηταράκης: Πάμε στον ΟΗΕ το περιστατικό με τους 92 μετανάστες στον Εβρο – Εχουμε εικόνες και βίντεο

Σε μια σπασμωδική αντίδραση, η Τουρκία προσπάθησε να αρνηθεί κάθε ευθύνη για τις θλιβερές εικόνες με τους ξεγυμνωμένους μετανάστες στον Εβρο, κάνοντας λόγο για fake news. Η Frontex, όμως, επιβεβαίωσε τη διάσωση των 92 εξαθλιωμένων μεταναστών από τις ελληνικές Αρχές και τη Δευτέρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα πάει το θέμα στον ΟΗΕ, ώστε να αναδειχθεί το μέγεθος της υποκρισίας της Αγκυρας, που από τη μία εγκαλεί τη χώρα μας ότι «πνίγει πρόσφυγες και μετανάστες» και από την άλλη στέλνει κατά εκατοντάδες εξαθλιωμένους ανθρώπους στα σύνορα.

Oπως έκανε γνωστό ο κ. Μηταράκης σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, έχει ήδη ενημερώσει και τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το περιστατικό και την ερχόμενη Δευτέρα θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Θα δείξω τις φωτογραφίες, ενώ έχουμε κι άλλο υλικό, όπως βίντεο», είπε ο υπουργός ενόψει της σειράς επαφών που θα έχει με αντικείμενο την εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού από την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία έχει βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, καθώς αυτοί οι 92 βρέθηκαν από την ίδια τη Frontex, η οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό. Αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, έγιναν αντικείμενο εξευτελιστικής συμπεριφοράς στην Τουρκία και στάλθηκαν προς την Ελλάδα. Βρίσκονται ήδη σε ελληνικό έδαφος και θα μεταφερθούν στο ΚΥΤ Φυλακίου. Βλέπουμε μια προσπάθεια της Τουρκίας – επικοινωνιακά, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι αυτοκίνητα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής τούς βοήθησαν να φτάσουν στα σύνορα», υπογράμμισε ο υπουργός και υπενθύμισε ότι και οι 38 της «περιβόητης» νησίδας του Εβρου «είχαν πει αντίστοιχα ότι η τουρκική στρατοχωροφυλακή τούς πήγε στα σύνορα και τους πίεσε τότε να περάσουν προς την Ελλάδα».

«Στην Τουρκία, ξέρετε, ενόψει της δικής της προεκλογικής περιόδου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν, το Μεταναστευτικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης. Η Τουρκία προσπαθεί να οδηγήσει ένα κύμα μεταναστών προς την ΕΕ. Εμείς ξεκάθαρα έχουμε πει ότι κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε», διεμήνυσε για μία ακόμη φορά ο υπουργός, δίνοντας ακολούθως κάποια συγκριτικά στοιχεία για τη μεταναστευτική ροή προς τη χώρα μας:

«Παρά την πίεση που δεχόμαστε φέτος, είναι οι δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας. Για να έχει και ο κόσμος μια αίσθηση των αριθμών, το 2015 είχαν μπει περίπου 1 εκατ. άνθρωποι στη χώρα μας, το ’19 72.000, πέρυσι 8.500 και φέτος, μέχρι στιγμής, 11.000. Αρα οι ροές προς τη χώρα μας είναι χαμηλές, με αποτέλεσμα από τις 121 δομές που λειτουργούσαν στη χώρα μας, να παραμένουν μόνο 34».

Στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε και για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται: «Προσπαθούν επικοινωνιακά να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός για να γυρίσουν την ιστορία. Νομίζω σε όλες τις ιστορίες που έχουν συμβεί τελευταία με την Τουρκία, η χώρα μας έχει καταφέρει να αποδείξει ότι αυτά τα περιστατικά έγιναν όπως τα περιγράφουμε εμείς. Το γεγονός ότι τους συγκεκριμένους τους παρέλαβε η Frontex δίνει μεγαλύτερο βάρος στα δικά μας επιχειρήματα. Εγώ είχα πει προς την Τουρκία προχθές, με tweet που έκανα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να διερευνήσει το περιστατικό. Η Τουρκία από ό,τι φαίνεται δεν το διερευνά γιατί το γνωρίζει. Να πω μια λέξη μόνο πάνω σε αυτό. Την άλλη Δευτέρα έχω ζητήσει και θα δω στη Νέα Υόρκη, τον πρόεδρο της Γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχω ήδη ενημερώσει και τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα κάνω και έναν κύκλο επαφών ώστε διά ζώσης να τους δείξω τις φωτογραφίες, έχουμε κι άλλο υλικό, έχουμε βίντεο».

Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η κριτική αυτή εκπορεύεται και από κύκλους στο εσωτερικό της χώρας, αναφέροντας ενδεικτικά τα «πυρά» που δέχθηκε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κονδυλοφόρους του φιλικά προσκείμενου Τύπου για την πρόσφατη ανάρτησή του για την άγρια κακοποίηση μεταναστών από άνδρες της τουρκικής ακτοφυλακής στα καθημερινά pushforward που κάνει η Αγκυρα στα θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα στο ανατολικό Αιγαίο.

Η Frontex επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το περιστατικό με τους 92 μετανάστες στον Εβρο. «Οι αξιωματικοί της Frontex ανέφεραν ότι οι μετανάστες βρέθηκαν σχεδόν γυμνοί και μερικοί από αυτούς με ορατά τραύματα», δήλωσε η εκπρόσωπος της Frontex, Παουλίνα Μπακούλα.

Mιλώντας από τα κεντρικά γραφεία της Frontex στη Βαρσοβία, η Μπακούλα είπε ότι αξιωματικοί της Frontex συνεργάστηκαν με τις ελληνικές αρχές για να παράσχουν στους μετανάστες –κυρίως Αφγανούς και Σύρους– άμεση βοήθεια.

Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενημέρωσε σχετικά την Ευρωπαία Επίτροπο, αρμόδια για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ιλβα Γιόχανσον.

Και όλα αυτά όταν ο υφυπουργός Εσωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί, επιχείρησε να μιλήσει για fake news και να κάνει «μαθήματα» πολιτισμού στην Ελλάδα.

«Καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιδιώκετε να καλύψετε την εικόνα της σκληρότητας που έχετε προκαλέσει, σαν να την έχει προκαλέσει η Τουρκία», έγραψε στη σχετική του ανάρτηση, επισυνάπτοντας το αρχικό tweet του κ. Μηταράκη και με περίσσιο θράσος πρόσθεσε:

«Αφιερώστε το χρόνο σας για να σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι για χειραγώγηση και ανεντιμότητα! Ελάτε, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, απλά να είστε λίγο πολιτισμένοι!».

As you couldn’t find one single case of human rights violation by 🇹🇷, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if 🇹🇷’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ

— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 15, 2022