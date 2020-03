Μισέλ Μπαρνιέ: Είμαι θετικός στον κορονοϊό

Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία μετρά τον πρώτο της άρρωστο από τον κορονοϊό. Και είναι ο Μισέλ Μπαρνιέ, ειδικός διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Brexit.

«Σας ενημερώνω ότι βρέθηκα θετικός στον Covid-19. Είμαι καλά και το ηθικό είναι υψηλό. Τόσο εγώ όσο και η ομάδα μου ακολουθούμε τις όλες τις οδηγίες. Το μήνυμά μου από όλους που επλήγησαν ή βρίσκονται σε καραντίνα: θα βγούμε όλοι μαζί!», ανέφερε ο γάλλος αξιωματούχος σε μήνυμα από την οικία του στα social media.

Ηδη από τις αρχές του μήνα, ο Μπαρνιέ είχε καθιερώσει τις μη χειραψίες στις συναντήσεις του με τον Ντέιβιντ Φροστ και τους άλλους βρετανούς διαπραγματευτές.

Στον Μπαρνιέ έσπευσε να ευχηθεί περαστικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Get well soon my dear @MichelBarnier

Wishing you a speedy recovery. I am convinced we will win this battle against #COVID19 together. #StrongerTogether https://t.co/4ZpY0oPolm

— Charles Michel (@eucopresident) March 19, 2020