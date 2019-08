Μην ξεχνάμε το άλλο μισό της γερμανικής Ιστορίας: την ειρήνη

O Τόνι Μπάρμπερ, ένας γερμανόφιλος άγγλος δημοσιογράφος, ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι τα βαυαρικά δάση για να συναντήσει την… νταντά του. Τη φράου Ούρσουλα, η οποία τον μεγάλωσε στο Λονδίνο, τη δεκαετία του ’60, και είναι φυσικά βεριτάμπλ Γερμανίδα.

Στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς ο Μπάρμπερ περιγράφει την ιστορία τους με σκοπό να δείξει ότι οι Βρετανοί δεν ξέρουν και πάρα πολλά πράγματα για τη μεταπολεμική Γερμανία, που πλέον είναι χώρα με κεκτημένη δημοκρατική κουλτούρα.

Πώς και βρέθηκε μεταπολεμικά στη Βρετανία η Ούρσουλα; «Ενα από τα κίνητρα των γονιών μου όταν την προσκάλεσαν στο Λονδίνο», γράφει ο Μπάρμπερ, «πρέπει να ήταν η επιθυμία τους να συμβάλουν στη συμφιλίωση Βρετανών και Γερμανών μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Opinion: @TonyBarber8 ventured into the Bavarian forest in the hope of placing modern Germany’s past in a wider, lesser-known context https://t.co/ipT22sr5px

— FT Weekend Magazine (@FTMag) August 22, 2019