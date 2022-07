Μικολάιφ: Ρωσικός πύραυλος σκότωσε ουκρανό μεγιστάνα των σιτηρών

Eνας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του σε μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς της πόλης Μικολάιφ, στη Μαύρη Θάλασσα, το βράδυ του Σαββάτου

Πρόκειται για τον 74χρονο Ολεξέι Βαντατούρσκι και τη σύζυγό του, Ραΐσα, που σκοτώθηκαν, όταν πύραυλος έπληξε το σπίτι τους τη νύχτα, μετέδωσαν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Βαντατούρσκι ήταν ιδιοκτήτης της Nibulon, εταιρείας που ασχολείται με τις εξαγωγές σιτηρών. Είχε λάβει και το βραβείο «Ηρωας της Ουκρανίας».

Ο δήμαρχος του Μικολάιφ δήλωσε ότι ήταν πιθανώς ο πιο σφοδρός ρωσικός βομβαρδισμός της πόλης μέχρι στιγμής.

Ζημιές σημειώθηκαν σε ξενοδοχείο, αθλητικό συγκρότημα, δύο σχολεία και πρατήριο καυσίμων, καθώς και κατοικίες.

Το Μικολάιφ βρίσκεται στην κύρια διαδρομή προς την Οδησσό, το κύριο λιμάνι της Ουκρανίας, και έχει πληγεί επανειλημμένα.

