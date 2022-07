Αυτή η Aston ήταν το προσωπικό αυτοκίνητο του Σον Κόνερι

Για κάποιον που έπαιρνε τόσο αστραπιαίες αποφάσεις όσο ο Μποντ, είναι απορίας άξιο γιατί χρειάστηκε πενήντα ολόκληρα χρόνια για να αγοράσει, επιτέλους, ο Κόνερι τούτο το αυτοκίνητο. Διάολε, τόσα πέρασαν από τα γυρίσματα του «Χρυσοδάκτυλου» μέχρι το 2018 που αποφάσισε να το πάρει. Διάολε (ξανά), ο Κόνερι ήταν πλέον 88 ετών. Δυο χρόνια μετά, Οκτώβριο του ’20, έφυγε για πάντα απ΄τον κόσμο των «κακών» προς άλλες, επουράνιες αγκάλες. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, μετά από όλα αυτά που ΄χεις ζήσει, οδηγήσει, γευτεί, μετά το σταριλίκι μιας ζωής, τι μπορεί να θέλει ένας χορτασμένος ογδονταεκτάχρονος από μια Aston; Τόσο του πήρε για να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη;

Ή, σύμφωνοι, καθώς δεν είναι πλέον ανάμεσά μας για να λύσει την υπαρξιακή απορία, ίσως το πράγμα να εξηγείται και αλλιώς. Ίσως η αγορά της ασημί, θρυλικής Aston, του αυτοκινήτου με το οποίο ταυτίστηκε όσο με κανένα άλλο ο ήρωας της σειράς των ταινιών, να ήταν μια καθυστερημένη πράξη μεταμέλειας. Η αναγνώριση πως, πιθανόν, στα γεράματά του όφειλε στον εαυτό του, μπορεί και στην ίδια την DB 5, να ξανασυνδεθεί μαζί της ως αποχαιρετιστήρια πράξη. Στο κάτω-κάτω της γραφής ο Κόνερι ήταν σχεδόν καρμικό πως θα έπρεπε να ξαναοδηγήσει το αυτοκίνητο με το οποίο έζησε την κινηματογραφική του δόξα.

Είχαν ήδη περάσει δεκαετίες από τότε που ο Κόνερι είχε διδαχθεί τα μυστικά της οδήγησης από τον, επίσης σκωτσέζο, τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Σερ Τζάκι Στιούαρτ. «Σερ» όνομα και πράμα ο Τζάκι. Μυθική φιγούρα που, ευτυχώς, ζει και βασιλεύει στα 83 του χρόνια. Είναι ο τελευταίος από τους Μεγάλους της δεκαετίας του ’60. Μορφή τεράστια. Όσο και οι τεράστιες φαβορίτες του που έγιναν το σήμα-κατατεθέν του. Μαζί είναι καταχωρημένος στις αγωνιστικές συνειδήσεις ως ο άνθρωπος που πήγε «μπροστά» το σπορ καθώς έγινε σκαπανέας της ασφάλειας των οδηγών σε μια εποχή που αυτοί σκοτώνονταν σαν τα κουνούπια τον Αύγουστο. Αλλά είχε πάει «μπροστά» και τον ίδιο τον Κόνερι. Του έκανε ιδιαίτερα, εντατικά μαθήματα οδήγησης, τότε, στα πλαίσια των γυρισμάτων του ‘’Goldfinger’’. Τελικά, έγιναν φίλοι.

Aντίστοιχα σήμερα; Ο ίδιος ο Στιούαρτ θα είναι αυτός που θα συνοδεύσει τον τυχερό και προφανώς εύπορο πλειοδότη στη δημοπρασία που έχει προγραμματίσει ο οίκος Broad Arrow Auctions, στις 18 Αυγούστου, στο Μοντερέι της Καλιφόρνια. Πού ξέρεις; Μπορεί να έχει και κάποια άγνωστη ιστορία να διηγηθεί σ΄αυτόν που θα έχει πλέον το επίζηλο κλειδί της Aston, αυτό που κρατούσε στα χέρια του ο ίδιος ο Κόνερι.

Ναι, φυσικά. Επίζηλο και ακριβό το κλειδί καθώς οι εκτιμητές θεωρούν πως η προσωπική Aston του πιο χαρισματικού και στιλάτου ηθοποιού που έπαιξε ποτέ το ρόλο του Μποντ θα κινηθεί μεταξύ των 1.400.000 και 1.800.000 – σε εκατομμύρια δολάρια, εννοείται. Μπορεί και παραπάνω. Λένε πως τον Αύγουστο θα ΄χει ζέστες και αυτό εδώ είναι the coolest of the cool για να δροσίσει τις μέρες του τυχερού νικητή. Παρέα με ένα Μαρτίνι. Shaken, not stirred. Αξίζει να δείτε όλο το στόρι στο καλοφτιαγμένο βίντεο. Μαζί με τη δήλωση του Στιούαρτ πως ο Κόνερι δεν ήταν και τόσο καλός οδηγός…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News