Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Νεκρός ο δράστης – 27 νεκροί

Ταϊλανδός στρατιώτης, ευρισκόμενος σε αμόκ, άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο της χώρας σκοτώνοντας συνολικά 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας 57.

Ο υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα τελικά σκοτώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις μετά από ολοήμερη πολιορκία διάρκειας 13 ωρών στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 της πόλης Νακόν Ρατσασίμα (γνωστή και με την ονομασία Κοράτ) λίγο μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδος.

Το γεγονός επιβεβαίωσαν ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Ανουτίν Σαρνβιρακούλ και ο αρχηγός της αστυνομίας.

«Ευχαριστούμε την αστυνομία και τον στρατό που έδωσε τέλος στην κατάσταση. Ο ένοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε», ανακοίνωσε ο υπουργός με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Facebook.

Ο 34χρονος στρατιωτικός ήταν εκπαιδευτής σκοποβολής στη μονάδα του και εκπαιδευμένος ελεύθερος σκοπευτής στο πρόγραμμα των ειδικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ταϊλάνδης.

Ο Τόμα ξεκίνησε τη σφαγή το μεσημέρι του Σαββάτου, από μια στρατιωτική βάση, όπου σκότωσε τρεις ανθρώπους.

Αρχικά άνοιξε πυρ στο σπίτι ενός ανώτερου αξιωματικού και μετά μέσα στον στρατώνα.

Μόλις ολοκλήρωσε εκεί το «έργο» του συνέχισε σε έναν βουδιστικό ναό και κατόπιν έφυγε με ένα στρατιωτικό όχημα και κατευθύνθηκε στο εμπορικό κέντρο.

Μάλιστα, μετέδιδε τη διαδικασία μέσω Facebook!

Το μακελειό είναι «πρωτοφανές» στη χώρα, είπε ο πρωθυπουργός Πραγιούτ Τσαν-Οτσα.

«Είναι πρωτοφανές στην Ταϊλάνδη και θέλω να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει μια τέτοια κρίση», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο νοσοκομείο της Νακόν Ρατσασίμα όπου πήγε να επισκεφθεί τους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν εκεί μετά τη σφαγή.

Πρόσθεσε ότι τα κίνητρα του δολοφόνου ήταν «προσωπικά», έχουν σχέση με μια διένεξη για την «πώληση ενός σπιτιού» στην οποία θεωρούσε ότι είχε εξαπατηθεί.

Deadliest shooting rampage by Thai soldier killed 20 and dozens wounded in Terminal 21 shopping mall in #Korat city, #Thailand. Security forces storm the shopping mall to flee the people. Thai officials said pic.twitter.com/7j2O3rcoRY

— NIN 24×7 (@NIN24x7News) February 8, 2020