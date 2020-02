Μακελειό στη Ταϊλάνδη: Στρατιώτης σε αμόκ σκότωσε 20 ανθρώπους

Ταϊλανδός στρατιώτης σκότωσε το Σάββατο 20 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 21, όταν άρχισε να πυροβολεί στην περιοχή Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Ο άνδρας παραμένει ασύλληπτος ενώ δεν είναι σαφές ποια ήταν τα κίνητρα πίσω από την πράξη του.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας ανέφερε ότι ο 32χρονος Τζακραπάντ Τόμα, κατώτερος αξιωματικός, σκότωσε ανώτερό του αξιωματικό μέσα στο στρατόπεδο. Στη συνέχεια έκλεψε ένα όπλο και πυρομαχικά και κατευθύνθηκε προς την πόλη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στρατιώτης ταμπουρώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από την Μπανγκόνγκ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Thai News Agency μετέδωσε ότι ο άνδρας κρατάει ομήρους 16 ανθρώπους σε εμπορικό κέντρο. Ωστόσο η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

BREAKING: Heavy gunfire erupts at shopping mall in Thai city of Nakhon Ratchasima; reports of 'many' dead pic.twitter.com/mtQRGR0iid

— BNO News (@BNONews) February 8, 2020