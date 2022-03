LIVE: «Είναι ώρα να μιλήσουμε με τον Πούτιν», διαμηνύει ο Ζελένσκι

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιχειρήσεις της στην Ουκρανία, σπέρνοντας την καταστροφή και τον θάνατο. Την ίδια ώρα όμως οι οικονομικές κυρώσεις είναι τέτοιες που όπως προειδοποιεί ο Ζελένσκι θα πάρει γενιές ολόκληρες για να συνέλθουν οι Ρώσοι. Άλλωστε σε ένα μήνυμα προς το Κρεμλίνο ακόμα και η Κίνα αναγνώρισε, σύμφωνα με όσα είπαν ο Σι Τζινπίνγκ με τον Τζο Μπάιντεν, ότι ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός…

07:20 Οι New York Times σημείωσαν ότι τρεις ρώσοι κοσμοναύτες που εισήλθαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Παρασκευή φορούσαν κίτρινες και μπλε στολές, τα χρώματα δηλαδή της Ουκρανίας. Ωστόσο απέφυγαν να πουν οτιδήποτε που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι η ενδυμασία τους αποτελούσε πολιτική δήλωση.

Three Russian astronauts launched to the International Space Station early Friday wearing yellow and blue flight suits, similar to the colors of Ukraine’s flag. They did not say anything that would suggest that their clothing was a political statement. https://t.co/I9E4pljmO9

06:00 Η προθεσμία για υποβολή προσφορών για την εξαγορά της Τσέλσι, της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας που ανήκει στον ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, τελείωσε. Σύμφωνα με το Sky News οι προσφορές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι:

– αυτή του Τομ Ρίκετς, αμερικανού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των Σικάγο Καμπς του μπέιζμπολ, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Κεν Γκρίφιθ, μεγαλοεπενδυτή.

-αυτή του Νικ Κάντι, επιχειρηματία του real estate στη Βρετανία που στηρίζεται από νοτιοκορεατικά κεφάλαια (Hana Financial Group)

-και αυτή του σερ Μάρτιν Μπράουτον, παλαιού επικεφαλής της British American Tobacco, ο οποίος υποστηρίζεται από τον λόρδο Σεμπάστιαν Κόου.

05:19 Το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έχασαν «προσωρινά» την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς στρατεύματα της Ρωσίας, που προχώρησε σε εισβολή στη γειτονική της χώρα τον περασμένο μήνα, σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τη Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας που βρέχεται από αυτήν.

«Οι δυνάμεις κατοχής εν μέρει πέτυχαν» τον στόχο τους στον «τομέα επιχειρήσεων του Ντονέτσκ, στερώντας προσωρινά από την Ουκρανία την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

05:01 Η αμερικανική εταιρεία Halliburton ανακοίνωσε ότι ακύρωσε κάθε μελλοντική δραστηριοποίησή της στη Ρωσία, ιδίως την προσφορά των υπηρεσιών της σε ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις πετρελαίου, συμμορφούμενη προς τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η εταιρεία, που παρέχει υπηρεσίες για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου, διαβεβαίωσε ότι δεν συμμετέχει επί του παρόντος σε καμία κοινοπραξία στη Ρωσία και προχώρησε στην αναστολή των εξαγωγών ανταλλακτικών και προϊόντων της προς τη χώρα αυτή πριν από εβδομάδες.

!! 04:00 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να γίνουν ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η άλλη πλευρά θα χρειαστεί ολόκληρες γενιές για να συνέλθει από τις απώλειες που υφίσταται από τον πόλεμο.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο πάντα προσέφερε λύσεις για την ειρήνη και τασσόταν υπέρ ουσιαστικών και έντιμων διαπραγματεύσεων για την ειρήνη και την ασφάλεια χωρίς καθυστέρηση.

«Θέλω να με ακούσουν όλοι τώρα, ειδικά στη Μόσχα. Είναι ώρα για μια συνάντηση, είναι ώρα να μιλήσουμε», είπε.

«Έχει έρθει η ώρα να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα και να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Ουκρανία. Σε διαφορετική περίπτωση οι απώλειες της Ρωσίας θα είναι τέτοιες που θα σας πάρει αρκετές γενιές να συνέλθετε», πρόσθεσε.

Οι δύο πλευρές διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη σημαντικής προόδου, πέρα από τις επιμέρους συμφωνίες για την απομάκρυνση αμάχων από πολιορκούμενες ουκρανικές πόλεις.

02:54 Μια φωτογραφία του Reuters από τη ζωή κάτω από τη γη, σε έναν σταθμό του μετρό του Κιέβου: Ο Αλεξάντερ Ιβοσένκο πήγε εκεί την οικογένειά του στις 25 Φεβρουαρίου, μία ημέρα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Εχουν περάσει πάνω από τρεις εβδομάδες. «Δεν υπάρχει τίποτε άλλο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο εκτός από το να φροντίζουμε τα παιδιά μας και να προσέχουμε όσο μπορούμε την προσωπική μας υγιεινή», λέει.

02:03 Η κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε η χώρα να συνεχίσει να αξιοποιεί τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς της σταθμούς για δέκα χρόνια παραπάνω από ό,τι προγραμματιζόταν, αφού οι Βρυξέλλες ζύγισαν τις επιλογές τους ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό μετά το ξέσπασμα της σύρραξης ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, ανέφερε ο βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο.

Η απόφαση μεταφράζεται στο ότι ο σταθμός Tihange 3, κοντά στη Λιέγη, στα σύνορα με τη Γερμανία (1.038 μεγαβάτ), καθώς και ο σταθμός Doel 4, κοντά στην Αμβέρσα (1.039 MW), θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως τουλάχιστον το 2035.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να παραταθεί για δέκα χρόνια η διάρκεια ζωής των δύο πιο πρόσφατων πυρηνικών αντιδραστήρων» του Βελγίου, διευκρίνισε ο Αλεξάντερ Ντε Κρο.

00:34 Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος με τετραμελές πλήρωμα συνετρίβη στη βόρεια Νορβηγία, όπως ανέφεραν τα Κέντρα Συντονισμού Διάσωσης (JRCC) της χώρας.

Το αεροσκάφος V-22 Osprey συμμετείχε στη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ Cold Response όταν έγινε γνωστό ότι χάθηκαν τα ίχνη του, στις 18.26 τοπική ώρα. Πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση και αναμενόταν να προσγειωθεί στις 18.00. Στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες, οι οποίες επιδεινώνονταν.

Εκπρόσωπος των JRCC είπε ότι εντοπίστηκε το σημείο συντριβής από αέρος. Δεν έγινε γνωστό αν το πλήρωμα διασώθηκε.

00:10 Επικοινωνία του ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα με τον αμερικανό ομόλογό του Αντονι Μπλίνκεν.

Spoke with @SecBlinken on efforts to bring an end to Russia’s brutal war of aggression against Ukraine and multiple war crimes. To this end, it is crucial to further strengthen Ukraine’s defense capabilities, apply more pressure on Russia, and use all available diplomatic tools.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022