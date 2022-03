Ρωσία: Νέες «Δίκες της Μόσχας» και εκκαθαρίσεις για διαφωνούντες

Αρχισαν οι εκκαθαρίσεις του Πούτιν στις υπηρεσίες ασφαλείας, στον στρατό, σε ολόκληρη τη ρωσική κοινωνία.

Σχεδόν αμέσως μετά την παραληρηματική και ανατριχιαστική ομιλία του ρώσου προέδρου περί της ανάγκης «αυτοκάθαρσης» της ρωσικής κοινωνίας, σπίτια δημοσιογράφων και ακτιβιστών βανδαλίστηκαν ενώ πολλοί δέχτηκαν απειλητικά μηνύματα. Ωστόσο παρόμοια περιστατικά στη Ρωσία του Πούτιν κάθε άλλο παρά σπάνια είναι. Αλλά αδιάσειστη απόδειξη ότι το Κρεμλίνο άρχισε να εκκαθαρίζει τη χώρα από τους «εθνικούς προδότες» και τους «μπάσταρδους» που πωλούν εκδούλευση στη Δύση και «έχουν στόχο την καταστροφή της Ρωσίας», όπως επισήμανε ο ίδιος ο ρώσος πρόεδρος, αποτελεί η σύλληψη του υποδιοικητή της ρωσικής Εθνοφρουράς, Ρομάν Γκαβρίλοφ.

Ωστόσο οι εκκαθαρίσεις στη Ρωσία έχουν αρχίσει εδώ και μέρες, τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη πως μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων, από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περίπου 15.000 άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή τόλμησαν να πουν «Οχι» σε αυτό που το Κρεμλίνο εξακολουθεί να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Συγχρόνως εκατοντάδες δημοσιογράφοι και ακτιβιστές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

«Ο ρωσικός λαός ξέρει πώς να ξεχωρίζει τους αληθινούς πατριώτες από τα αποβράσματα και τους προδότες και να τους φτύνει σαν μια σκνίπα που πέταξε κατά λάθος στο στόμα του», είπε ο Πούτιν την Τετάρτη ενώ την επομένη ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ αποσαφήνισε τα λεγόμενά του, δηλώνοντας πως «σε δύσκολους καιρούς, πολλοί δείχνουν την αληθινή τους φύση. Πολλοί αποδείχθηκαν προδότες. Είναι οι ίδιοι που εξαφανίζονται από τη ζωή μας. Μερικοί παραιτούνται από τις εργασίες τους, άλλοι φεύγουν από τη χώρα και μετακομίζουν στο εξωτερικό. Ετσι επέρχεται αυτή η κάθαρση. Αλλοι παραβιάζουν το νόμο και τιμωρούνται από τα δικαστήρια». Το μήνυμα της ρωσικής ηγεσίας προς τον ρωσικό λαό είναι ξεκάθαρο: όποιος διαφωνεί, εάν δεν αυτοεξοριστεί, θα καταλήξει στη φυλακή. Μια διαδικασία… που παραπέμπει ευθέως στις μεθόδους του Στάλιν, και τις περίφημες «Δίκες της Μόσχας», το διάστημα 1936-38, όταν ο σοβιετικός ηγέτης έστειλε με συνοπτικές διαδικασίες στο απόσπασμα ή στα γκούλαγκ όσους θεωρούσε επικίνδυνους για το Κομμουνιστικό Κόμμα και -κυρίως- για τον ίδιο. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται, λοιπόν;

Ο 45χρονος Ρομάν Γκαβρίλοφ, πρώην αναπληρωτής διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) που έφερε μεταξύ άλλων την ευθύνη για την ασφάλεια του ρώσου προέδρου, ανέλαβε καθήκοντα υποδιοικητή της Εθνοφρουράς της Ρωσίας μόλις τον περασμένο Ιούνιο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κρίστο Γκρόζεφ, δημοσιογράφος του ερευνητικού ιστοτόπου Bellingcat με ειδίκευση στη Ρωσία, επικαλούμενος τρεις ανεξάρτητες πηγές, ανέφερε ότι συνελήφθη από πράκτορες της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB). Σύμφωνα με τη μία πηγή κατηγορείται για «διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών, με αποτέλεσμα την απώλεια ζωών», ενώ δύο άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι έκανε «σπάταλη χρήση καυσίμων», με αποτέλεσμα πολλά ρωσικά άρματα μάχης να «μένουν στη μέση του δρόμου» από καύσιμα, όπως επιβεβαιώνουν και πολλά βίντεο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

The reason for the detention is unclear: per one source he was detained by FSB’s military counter-intelligence department over “leaks of military info that led to loss of life”, while two others say it was “wasteful squandering of fuel”, ahem. pic.twitter.com/UynQuWv8sr

— Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022