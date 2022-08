Νέες εκρήξεις κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν το βράδυ της Πέμπτης την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία. Οπως μετέδωσε το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων λίγο πριν τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή όπου βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μπελμπέκ, βόρεια της Σεβαστούπολης.

Το ΑΠΕ ΜΠΕ επικαλέστηκε τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, κατά το οποίο ο ασκών χρέη κυβερνήτη της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ ανέφερε ότι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. «Δεν υπάρχουν ζημιές. Κανείς δεν τραυματίστηκε», σημείωσε ο ίδιος στις δηλώσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία είχε απειλήσει την Τετάρτη ότι θα κατεδαφίσει τη γέφυρα του Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να συνδεθεί η Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν λάμψεις στον νυχτερινό ουρανό και εκρήξεις να ακούγονται. Σύμφωνα με φιλοουκρανικά ΜΜΕ, οι εκρήξεις αυτές έλαβαν χώρα στην προαναφερθείσα βάση ενώ σε αυτή βρίσκονταν «περισσότερα από 40 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη».

Το εν λόγω υλικό δεν ήταν άμεσο εφικτό να επαληθευτεί ως προς τη γνησιότητά του.

BREAKING. First reports about the powerful explosions at the major Russian airbase #Belbek near Sevastopol naval base in occupied #Crimea . pic.twitter.com/3RAyBrhAe8

Νωρίτερα την Πέμπτη, δύο ρωσικά χωριά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία εκκενώθηκαν μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη πυρομαχικών.

«Μια αποθήκη πυρομαχικών τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο χωριό Τιμόνοβο» (που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα) στην επαρχία Μπέλγκοροντ, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι του Τιμόνοβο και του γειτονικού χωριού Σολότι «μεταφέρθηκαν σε απόσταση ασφαλείας», σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, ο οποίος συμπλήρωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

The fun night continues in Belgorod

A few hours before the Crimean explosions, in Belgorod, bad habits of smoking in the wrong place set fire to an ammunition depot in the village of Timonovo near #Belgorod.Local residents are already posting fireworks in honor of Bavovna's Day. pic.twitter.com/Skt5Mp9mGt

— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2022