Χρεοκόπησε η Turk Telekom – Καταρρέει η Οικονομία της Τουρκίας

«Ντόμινο» αρνητικών εξελίξεων στην τουρκική οικονομία αναμένεται να προκαλέσει η χρεοκοπία του τουρκικού «γίγαντα» της τηλεφωνίας Turk Telekom. Ο αντίστοιχος ΟΤΕ της γειτονικής χώρας κατέρρευσε σαν πύργος στην άμμο μετά τις πιέσεις που δέχθηκε η τουρκική οικονομία και την κατρακύλα της λίρας.

Η Turk Telekom οδηγήθηκε στη χρεοκοπία υπό το βάρος των δανείων της, τα οποία δεν μπορούσε να αποπληρώσει. Το ποσό του «ανοίγματος» προς τις τράπεζες άγγιζε τα 4,7 δισ. δολάρια, με συνέπεια η διοίκηση της εταιρείας να περιέλθει στην κατοχή των τουρκικών τραπεζών.

Η είδηση της χρεοκοπίας μίας τόσο μεγάλης και ιστορικής εταιρείας προκάλεσε πανικό σε μία μεγάλη λίστα εταιρειών, οι οποίες ακολουθούν την ίδια τακτική με την Turk Telekom, καθώς εισπράττουν σε τουρκική λίρα και αποπληρώνουν σε δολάρια ή ευρώ τα δάνειά τους.

Turkey's lira is falling heavily again, now down more than 10% this week and rattling other emerging-market currencies. https://t.co/U7718AmePn pic.twitter.com/tycwGgwaEh — fastFT (@fastFT) August 30, 2018

Την ίδια στιγμή, η τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί σε ποσοστό 70%. Την Πέμπτη μόνο, η υποτίμηση της τουρκικής λίρας άγγιξε το 4,5%. Η τουρκική λίρα υποχώρησε σε χαμηλό επίπεδο δύο εβδομάδων, καταγράφοντας απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την ισοτιμία της να διαμορφώνεται πριν λίγο στις 6,5881 λίρες ανά δολάριο.

Μαζικές πωλήσεις των νομισμάτων αναδυόμενων αγορών σημειώθηκαν ξανά την Πέμπτη, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 2015 που σημείωσε τη νύχτα το πέσο της Αργεντινής, με την τουρκική λίρα, την ινδική ρουπία και το ραντ της Νότιας Αφρικής να πλήττονται ιδιαίτερα.

Το πέσο έκανε βουτιά πάνω από 7% μετά την κατάρρευση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην κυβέρνηση του προέδρου της Αργεντινής, Μαουρίσιο Μάκρι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε ότι εξετάζει το αίτημα της Αργεντινής για επιτάχυνση της εκταμίευσης των 50 δισ. δολαρίων που προβλέπει το δανειακό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Πιοτρ Μάτις, αναλυτής της Rabobank για τις αναδυόμενες αγορές, σημείωσε ότι η Τουρκία δεν έχει ανακοινώσει νέα μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μετά την αργία της περασμένης εβδομάδας. «Τα πρόσφατα σχόλια των αξιωματούχων δείχνουν ότι πιστεύουν πως τα μέτρα που έχουν εφαρμόσει έως τώρα θα αποδειχθούν αρκετά, κάτι που δεν ισχύει», είπε, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να θέλουν να δουν μία κατάλληλη αύξηση των επιτοκίων και μία πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική.

#Turkey’s central bank deputy governor and ratesetter Erkan Kilimci is leaving the bank, 3 sources familiar with the matter told @Reuters. Lira weakened to 6.85 after news of Kilimci's departure.

By ⁦@Orhan__Coskun⁩ and ⁦@nvztdev⁩ https://t.co/MzZwiDw5vT — Sarah Dadouch | سارة دعدوش (@SarahDadouch) August 30, 2018

Η τουρκική λίρα έχει χάσει πάνω από 30% της αξίας της από την αρχή του έτους έναντι του αμερικανικού δολαρίου, αλλά ο Ερντογάν δεν δίνει το πράσινο φως για την άνοδο των επιτοκίων.

Παραιτείται ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας

Ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας Ερκάν Κιλιμτζί πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση αυτή, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Turkish central bank Deputy Governor Erkan Kilimci will resign from the role, according to a person familiar with the matter https://t.co/H2jlmQuT3F — Bloomberg Economics (@economics) August 30, 2018

Η Τράπεζα Ανάπτυξης (Development Bank) της Τουρκίας δημοσιοποίησε ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο Κιλιμτζί πρόκειται να ενταχθεί στο δυναμικό της, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της. Η Κεντρική Τράπεζα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη να σχολιάσει το θέμα, καθώς η Πέμπτη ήταν δημόσια αργία στην Τουρκία.

«Ο Κιλιμτζί δεν διαφωνούσε με τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας σε κανένα ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων και των επιτοκίων. Η εμπειρία του θα χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη δημόσια θέση, αυτό είναι όλο» σχολίασε πηγή που μίλησε στο Reuters.