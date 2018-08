Βραζιλία: Σε μια ημέρα συνελήφθησαν περισσότεροι από 700 ύποπτοι για ανθρωποκτονίες

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι, ύποπτοι για τον σχεδιασμό ή τη διάπραξη ανθρωποκτονιών –κυρίως για δολοφονίες γυναικών– συνελήφθησαν την Παρασκευή στη Βραζιλία, στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης καταπολέμησης της βίας σε βάρος των γυναικών.

Σχεδόν 5.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση Cronos, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, και οι συλληφθέντες μπορεί να έφταναν ακόμη και τους χίλιους την ίδια ημέρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.

Γύρω στο μεσημέρι είχαν συλληφθεί 643 ενήλικοι και 61 έφηβοι και είχαν κατασχεθεί 30 όπλα σε 17 Πολιτείες, κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν όλες οι μονάδες της αστυνομίας.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία της ζωής και κυρίως να καταπολεμήσουμε τη γυναικοκτονία, αυτό το θρασύδειλο, απαράδεκτο έγκλημα. Όλα (τα εγκλήματα) είναι απαράδεκτα αλλά ορισμένα είναι πιο σοβαρά και απεχθή, ιδίως εκείνα που διαπράττονται σε βάρος γυναικών”, είπε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ραούλ Ζούνγκμαν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Μπραζίλια.

Το 2017 η Βραζιλία κατέγραψε ένα θλιβερό ρεκόρ, με 63.880 ανθρωποκτονίες, δηλαδή επτά την ώρα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Φόρουμ Δημόσιας Ασφάλειας”. Τα 4.539 θύματα ήταν γυναίκες και από αυτές οι 1.133 ήταν θύματα γυναικοκτονίας, δηλαδή δολοφονήθηκαν ακριβώς εξαιτίας του φύλου τους.

#Brazil A military-led operation of 4,200 soldiers, supported by 70 civilian police, deployed from the dawn in the favelas of the Complexo de Alemao, Maré & in the nearby neighborhood of Penha took place & resulted in the deaths of 6 people. #AFPphoto by @CarldeSouza1 @AFPphoto pic.twitter.com/tCYsDfvtSa

— Harshana Thushara Silva (@thushara93) August 23, 2018