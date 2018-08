Μόσχα: Στις φλόγες το κτίριο της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας

Πυρκαγιά στον 5ο όροφο του κτιρίου της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας στη Μόσχα, ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας συναγερμό στη ρωσική Πυροσβεστική.

Στα παράθυρα του 5ου ορόφου διακρίνονταν καθαρά οι φλόγες.

#BREAKING: Fire Reported On The 5th Floor Of The Building Of Central Bank Of Russia In Moscow. No Injuries Reported. pic.twitter.com/VuyUIsBMR0

— 🇮🇳 Research And Analysis 🇮🇳 (@RAW_RESEARCH) August 24, 2018