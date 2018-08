Ο Τραμπ «έκοψε» το ταξίδι του Πομπέο στη Βόρεια Κορέα

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι επρόκειτο να ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στη Βόρεια Κορέα, μαζί με τον νέο ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Μπίγκαν, σε μια προσπάθεια να πείσουν τη βορειοκορεατική ηγεσία να εγκαταλείψει το πυρηνικό οπλοστάσιό της. Αυτή θα ήταν η τέταρτη επίσκεψη του υπουργού στη Βόρεια Κορέα και η δεύτερη μετά την ιστορική σύνοδο κορυφής της 12ης Ιουνίου μεταξύ του Τραμπ και του Κιμ στη Σιγκαπούρη.

Όμως, σε νέο αδιέξοδο δείχνουν να οδηγούνται οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βόρεια Κορέα, όπως συμπερασματικά προκύπτει από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να «κόψει» το προγραμματισμένο ταξίδι του Πομπέο στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, με αναρτήσεις του στο Twitter, τονίζει ότι δεν υπήρξε πρόοδος στη συμφωνία αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας και, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται λόγος πραγματοποίησης του ταξιδιού. Σημειώνουμε ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το πρόγραμμα του Μάικ Πομπέο, ανακοινώθηκε λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ελέγχου Πυρηνικών Όπλων, η οποία έγραφε στην έκθεσή της ότι δεν βρήκε καμία ένδειξη διακοπής του πυρηνικού προγράμματος από την Πιονγκγιάνγκ.

«Ζήτησα από τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο να μην πάει στη Βόρεια Κορέα σε αυτό το στάδιο, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν κάνουμε επαρκή πρόοδο όσον αφορά την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου», ανέφερε με μήνυμά του στο Twitter ο Τραμπ.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula…

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε και ένα βήμα παραπάνω, εκτοξεύοντας τα βέλη του κατά της Κίνας, την οποία κατηγόρησε ότι δεν συμβάλλει στην υλοποίηση της συμφωνίας αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας, ως αντίποινα για τον «εμπορικό πόλεμο» που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου.

«Λόγω της πολύ πιο σκληρής στάσης μας στο εμπόριο απέναντι στην Κίνα, νομίζω ότι δεν βοηθούν πια όπως προηγουμένως (σ.σ. οι Κινέζοι) στη διαδικασία της αποπυρηνικοποίησης», πρόσθεσε.

…Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)…

