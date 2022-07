Το Κίεβο ετοιμάζει επίθεση για να απελευθερώσει τη Χερσώνα!

Μια μητέρα με την κόρη της παραμένουν στην περιοχή της Χερσώνας η οποία έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Η ώρα της αντεπίθεσης των Ουκρανών, όμως, φαίνεται πως πλησιάζει | Serhiy Morgunov for The Washington Post via Getty Images