Θεατρικό ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ για τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Οι περισσότεροι διάσημοι ηθοποιοί ξεκινούν την καριέρα τους στο θεατρικό σανίδι πριν μεταπηδήσουν στην οθόνη. Αυτή είναι η συνηθισμένη διαδρομή, αλλά υπάρχει και η αντίστροφη. Βραβευμένοι ερμηνευτές, όπως ο Τομ Χανκς, ο Στιβ Καρέλ και η Ρέιτσελ ΜακΑνταμς, έκαναν το ντεμπούτο τους στο Μπρόντγουεϊ έχοντας ήδη γίνει σταρ στο Χόλιγουντ.

Στις τάξεις αυτής της κατηγορίας ανήκει πλέον και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος αναμένεται να κάνει την πρώτη του θεατρική εμφάνιση πρωταγωνιστώντας στη θεατρική διασκευή της δεύτερης ταινίας που σκηνοθέτησε – το ασπρόμαυρο «Καληνύχτα και καλή τύχη» του 2005, που του πρόσφερε δύο υποψηφιότητες για Οσκαρ. Η πρεμιέρα της παράστασης αναμένεται την άνοιξη του 2025.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο αμερικανός ηθοποιός, που κέρδισε το βραβείο Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2006 για την ερμηνεία του στο κατασκοπικό θρίλερ «Syriana», θα πρωταγωνιστήσει στη θεατρική διασκευή του δημοσιογραφικού του δράματος, ερμηνεύοντας τον θρυλικό παρουσιαστή τηλεοπτικών ειδήσεων της δεκαετίας του 1950, Εντουαρντ Μόροου, και όχι τον βοηθό του, Φρεντ Φρέντλι, που έπαιξε στην ταινία.

«Με τιμά, ύστερα από τόσα χρόνια, που θα πατήσω στη σκηνή, και ειδικά στο Μπρόντγουεϊ, τη μορφή τέχνης και τον χώρο που κάθε ηθοποιός φιλοδοξεί να υπηρετήσει», ανέφερε ο Κλούνεϊ σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση της παράστασης. Το θεατρικό έργο –όπως και η ταινία– ακολουθεί την αληθινή ιστορία του δημοσιογράφου και παρουσιαστή της τηλεόρασης του CBS, Εντουαρντ Μόροου, που κατηγορήθηκε ως κομμουνιστής την περίοδο του Μακαρθισμού.

Ο Κλούνεϊ συνέγραψε τη θεατρική μεταφορά μαζί με τον Γκραντ Χέσλο – και οι δύο ήταν υποψήφιοι για Οσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία το 2006. Την παράσταση θα σκηνοθετήσει ο βραβευμένος με Τόνι (το θεατρικό αντίστοιχο των Οσκαρ), Ντέιβιντ Κρόμερ, γνωστός –μεταξύ άλλων– και για τη σκηνοθεσία του στο κλασικό έργο του Τένεσι Ουίλιαμς, «Λεωφορείον ο Πόθος».

«Ο Εντουαρντ Μόροου είχε ως οδηγό του ένα είδος ηθικής διαύγειας που φαντάζει εξαιρετικά σπάνιο στο σημερινό τοπίο των μέσων ενημέρωσης» αναφέρει ο σκηνοθέτης της παράστασης. «Υπήρχε μια αμεσότητα σε εκείνες τις πρώτες ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις, που σήμερα μπορούν να αποτυπωθούν αποτελεσματικά μόνο στη σκηνή, μπροστά σε ζωντανό κοινό», συμπληρώνει.

Οι πρόσφατες ερμηνείες του Κλούνεϊ ως ηθοποιού περιλαμβάνουν τη ρομαντική κωμωδία «Ticket to Paradise», στο πλευρό της Τζούλια Ρόμπερτς, και μια μικρή εμφάνιση ως Μπάτμαν στην ταινία «The Flash». Στη συνέχεια θα εμφανισθεί δίπλα στον Μπραντ Πιτ στο αστυνομικό θρίλερ «Wolfs» και στη νέα, άτιτλη ακόμα, κωμωδία του συν-σεναριογράφου της «Μπάρμπι», Νόα Μπάουμπαχ, με τους Ανταμ Σάντλερ, Λόρα Ντερν και Τζιμ Μπρόντμπεντ.

Ως σκηνοθέτης, ο Κλούνεϊ ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία της ταινίας του αθλητικού δράματος «The Boys in the Boat», που διαδραματίζεται στην εποχή του οικονομικού κραχ της δεκαετίας του 1930. Πρόκειται για τη δέκατη κατά σειρά ταινία που έχει σκηνοθετήσει, με πρώτη το «Confessions of a Dangerous Mind» του 2002.

Η ανακοίνωση του Κλούνεϊ ακολουθεί εκείνη της περασμένης εβδομάδας από τον επίσης βραβευμένο χολιγουντιανό ηθοποιό, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. –συμπρωταγωνιστή του Κλούνεϊ στο «Καληνύχτα και Καλή Τύχη»– ο οποίος θα κάνει επίσης το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με το νέο θεατρικό έργο «Mcneal», του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Αγιάντ Αχτάρ.

Η στροφή των χολιγουντιανών σταρ στο σανίδι έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας τα τελευταία χρόνια. Στη φετινή σεζόν του Μπρόντγουεϊ, ντεμπούτο έκαναν και άλλοι καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως ο κωμικός Στιβ Καρέλ (γνωστός για την τηλεοπτική σειρά «The Office») και η Ρέιτσελ ΜακAνταμς (συμπρωταγωνίστρια του Ντάουνι Τζ. στον «Σέρλοκ Χολμς» του Γκάι Ρίτσι), η οποία έλαβε υποψηφιότητα για Τόνι για την ερμηνεία της στην παράσταση «Mary Jane».

