Σεισμός στην Ιαπωνία: Στους 18 οι νεκροί – Aλλα 22 άτομα θαμμένα στις λάσπες

Μεγαλώνει καθημερινά η λίστα των νεκρών από τον φονικό σεισμό των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία πριν από λίγα 24ωρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τα θύματα αυξήθηκαν στα 18, ενώ άλλα 22 άτομα αγνοούνται, καθώς είναι θαμμένα κάτω από τόνους λάσπης στην περιοχή Ατσούμα, όπου δεκάδες σπίτια καταπλακώθηκαν από κατολίσθηση.

Landslides caused by an earthquake are seen in Atsuma town in northern Japan.

Τα συνεργεία των διασωστών δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να εντοπίσουν κάποιον πολίτη ζωντανό και να τον τραβήξουν από την κόλαση.

Japan: Deadly earthquake triggers massive landslides in Hokkaido A massive landslide destroyed several homes in Atsuma, Hokkaido, Friday, following a powerful and deadly earthquake that struck the northern Japanese island.

Εκτός από τους διασώστες, έχουν επιστρατευτεί ειδικά σκυλιά για τον εντοπισμό ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, οι πιθανότητες πλέον για τους θαμμένους στις λάσπες ανθρώπους είναι εξαιρετικά περιορισμένες, καθώς ο οικισμός χάθηκε κάτω από μία ολόκληρη πλαγιά βουνού, η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Εκτός από τα θύματα, πάνω από 1,6 εκατ. κάτοικοι στην περιοχή Χοκάιντο έχουν μείνει δίχως ηλεκτρικό, καθώς από τον σεισμό υπέστη μεγάλες ζημιές το τοπικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, στο οποίο εκδηλώθηκε και πυρκαγιά.

The earthquake that struck Hokkaido early Thursday morning triggered landslides in the town of Atsuma, engulfing homes there.

Οι Αρχές της Ιαπωνίας έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα σχολαστικοί στις αναφορές τους για ζημιές στα σπίτια, καθώς ο αριθμός των κτισμάτων που πρέπει να ελεγχθούν είναι τεράστιος και ο κίνδυνος νέας σεισμικής δόνησης, ή ισχυρών μετασεισμών, είναι μεγάλος.