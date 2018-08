Ο Τραμπ επιμένει ότι δεν γνώριζε ότι ο Κόεν θα πλήρωνε δύο γυναίκες για να «σιωπήσουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι πληροφορήθηκε κατόπιν εορτής ότι ο πρώην δικηγόρος του, ο Μάικλ Κόεν, είχε καταβάλει χρήματα σε δύο γυναίκες προκειμένου εκείνες να μη μιλήσουν δημοσίως για τις σχέσεις τους μαζί του.

Μάλιστα, προσέθεσε ότι τα χρήματα προέρχονταν από τον ίδιο και όχι από την προεκλογική εκστρατεία του.

«Το έμαθα μετέπειτα” είπε ο αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News, όταν ρωτήθηκε αν γνώριζε για τις πληρωμές αυτές. «Και δεν προέρχονταν (σ.σ. τα χρήματα) από τη χρηματοδότηση της εκστρατείας… Δεν προέρχονταν από την εκστρατεία. Προέρχονταν από εμένα”, συνέχισε.

Ο Κόεν έχει δηλώσει ένοχος για οκτώ κατηγορίες φοροδιαφυγής, τραπεζικής απάτης και παραβίασης της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών. Την Τρίτη είπε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι του έδωσε εντολή «ένας υποψήφιος για ομοσπονδιακό αξίωμα” να καταβάλει τα ποσά αυτά για να επηρεάσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2016.

«Το πρώτο μου ερώτημα, όταν το πληροφορήθηκα, ήταν «μήπως προήλθαν από την εκστρατεία, επειδή αυτό θα ήταν κάπως παρακινδυνευμένο», εξήγησε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι, η οποία θα προβαλλόταν στο σύνολό της αργότερα την Τετάρτη. «Και δεν προέρχονταν από την εκστρατεία και αυτό είναι σημαντικό”, τόνισε.

«Δεν πρόκειται καν για παράβαση” της εκλογικής νομοθεσίας, υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό που είχε προβάλει και νωρίτερα την ίδια ημέρα, με μήνυμά του στο Twitter, αν και, τόσο ο Κόεν, όσο και οι εισαγγελείς, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν αδίκημα.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018