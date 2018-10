ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον διορισμό του Κάβανο

Η Γερουσία των ΗΠΑ, σε μια ψηφοφορία επί της διαδικασίας, τάχθηκε την Παρασκευή υπέρ του τερματισμού της συζήτησης για τον διορισμό του δικαστή Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ανοίγει κατ’ αυτόν τον τρόπο ο δρόμος για τη διεξαγωγή της τελικής ψηφοφορίας, πιθανότατα το Σάββατο, για την έγκριση του διορισμού του.

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τη Γερουσία με οριακή πλειοψηφία 51 ψήφων.

Μία γερουσιαστής, η Λάιζα Μουρκόφσκι, καταψήφισε στην ψηφοφορία ενώ η συνάδελφός της Σούζαν Κόλινς, που φέρεται επίσης να διατηρεί επιφυλάξεις για τον ισόβιο διορισμό του Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο, ψήφισε «ναι».

Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η Κόλινς σκόπευε να ανακοινώσει στις 22:00 της Παρασκευής τι στάση θα τηρούσε στη ψηφοφορία του Σαββάτου.

Θετική ψήφο έδωσαν επίσης ο μετριοπαθής Ρεπουμπλικανός Τζεφ Φλέικ, ο οποίος προκάλεσε την έρευνα του FBI για τον Κάβανο την περασμένη εβδομάδα, καθώς και ένας Δημοκρατικός γερουσιαστής, ο Τζο Μάντσιν.

Very proud of the U.S. Senate for voting “YES” to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2018