Επεισοδιακή διαδήλωση κατά του Κάβανο – Συνελήφθησαν η Εϊμι Σούμερ και η Εμιλι Ραταϊκόφσκι

Εκατοντάδες διαδηλωτές και διαδηλώτριες, μεταξύ των οποίων και επώνυμα πρόσωπα, συνελήφθησαν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τον διορισμό του αμφιλεγόμενου εκλεκτού του Ντόναλντ Τραμπ, δικαστή Μπρετ Κάβανο, στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Λίγο πριν την ψηφοφορία στο Καπιτώλιο για τον διορισμό του Κάβανο, οι διαδηλωτές πήραν ανοιχτά το μέρος της Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ, η οποία καταγγέλλει ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον Κάβανο το 1982.

Μεταξύ των διαδηλωτών βρίσκονταν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων, αλλά και η κωμικός Εϊμι Σούμερ και το μοντέλο Εμιλι Ραταϊκόφσκι, αμφότερες με ενεργή συμμετοχή σε φεμινιστικά κινήματα.

«Πιστεύουμε την Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ» φώναζαν οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες, αλλά και «Πρέπει να φύγει ο Κάβανο» και «Ποτέ ξανά».

Συνολικά 302 γυναίκες συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3

— Emily Ratajkowski (@emrata) October 4, 2018