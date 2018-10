Tο εντυπωσιακό εξώφυλλο του TIME για την υπόθεση Κάβανο (με ελληνική υπογραφή)

Η Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ θα φιλοξενείται στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME που θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου. Και το οποίο φέρει ελληνική υπογραφή.

Η καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Palo Alto και ερευνήτρια ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο Στάμφορντ, που κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση τον υποψήφιο του Ντόναλντ Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο, Μπρετ Κάβανο, δεν θα εμφανίζεται σε φωτογραφία, αλλά σαν σχεδιάγραμμα φτιαγμένο από λέξεις και φράσεις, μία εικόνα εμπνευσμένη από την κατάθεσή της.

Christine Blasey Ford is on the cover of this week's Time magazine. But it's not a photograph of Ford; it's an illustration of the words and phrases from her testimony arranged into a striking image of her taking an oath. https://t.co/zFukLbsFSm pic.twitter.com/TSK1NSbzUD

— CNN (@CNN) October 4, 2018