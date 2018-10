Για κίνδυνο συγκρούσεων στα Βαλκάνια προειδοποιεί ο Γιούνκερ

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προειδοποίησε την Παρασκευή από τη Βιέννη για τον κίνδυνο αναταραχών στα Βαλκάνια αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαλείψει τις ελπίδες ένταξης των χωρών της περιοχής αυτής.

Η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει «την ιδέα της προένταξης» για τις υποψήφιες χώρες, ώστε να τους δώσει ελπίδα και να τις βοηθήσει να βελτιώσουν την Οικονομία τους πριν από την ένταξή της, είπε ο Γιούνκερ στην ομιλία του στο κοινοβούλιο της Αυστρίας.

«Αν κλέψουμε από τα Βαλκάνια την προοπτική της ένταξης (…) αν δοθεί η εντύπωση ότι δεν σοβαρολογούμε, θα βιώσουμε στο τέλος αυτό που ήδη βιώσαμε τη δεκαετία του 1990» στην περιοχή, προειδοποίησε.

Ο Γιούνκερ παραδέχτηκε ότι «ακόμη είναι μακρύς ο δρόμος» μέχρι την ένταξη των βαλκανικών χωρών στην ΕΕ, καθώς η πρόοδός τους είναι ακόμη «ανεπαρκής» και δεν επιτρέπει να εξεταστεί η ένταξή τους «πριν από το 2025», το νωρίτερο. Όμως η ΕΕ πρέπει «να ασχοληθεί εντατικά» με τα Βαλκάνια και να μην επιτρέψει να γεννηθεί η ιδέα «ότι δεν είμαστε σοβαροί όσον αφορά τις προοπτικές ένταξης» τους, πολύ περισσότερο που ορισμένες χώρες-μέλη δεν κρύβουν τις επιφυλάξεις τους.

Juncker warns of W. #Balkans turmoil if #EU accession prospect taken away

-The President of the EC Jean-Claude Juncker warned today of new conflicts in the Western Balkans if the prospect of membership in the EU for countries of the region would fade.https://t.co/9BCT5CRwKV pic.twitter.com/1G77sDKb5P

— DTT-NET English (@dtt_net_english) October 5, 2018