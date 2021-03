Παγκόσμιο έμφραγμα: Κλειστή για τρίτη ημέρα η Διώρυγα του Σουέζ

Το γιγάντιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προσάραξε την Τρίτη στη Διώρυγα του Σουέζ παραμένει καθηλωμένο, με τις επιχειρήσεις για την αποκόλλησή του να συνεχίζονται για τρίτη ημέρα.

Νωρίς την Πέμπτη άρχισαν νέες προσπάθειες, σημειώνει ο Guardian, έπειτα από διακοπή την περασμένη νύχτα και εν μέσω ανησυχιών ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και ότι η αποκόλληση μπορεί να χρειαστεί ακόμη και εβδομάδες.

Το «Ever Given», ένα γιγαντιαίο πλοίο 220.000 τόνων και μήκους 400 μέτρων, έπλεε με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας προερχόμενο από την Ασία.

Προσάραξε το πρωί της Τρίτης χτυπημένο από ριπή αέρα μόλις πέρασε την νότια είσοδο της διώρυγας.

Σύμφωνα με την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ, το συμβάν οφείλεται σε αμμοθύελλα, με ανέμους 40 κόμβων, ένα φαινόμενο συνηθισμένο αυτήν την περίοδο του έτους στην Αίγυπτο, που προκάλεσε πρόβλημα ορατότητας.

We've been receiving a lot of requests asking us to compare traffic today at the #SuezCanal with a normal day at the waterway.

So here you go, using our Playback feature, one day last week in contrast with the last 24 hours. pic.twitter.com/pnByGshl3u

— MarineTraffic (@MarineTraffic) March 24, 2021