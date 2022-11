Οργή στην Κίνα κατά του lockdown – Αφορμή ο θάνατος 10 ανθρώπων από πυρκαγιά

Κοινωνικός αναβρασμός επικρατεί και πάλι στην Κίνα λόγω των διαδηλώσεων κατά των περιορισμών για τον κορονοϊό. Το νέο κύμα αντίδρασης στην πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων καταγράφεται ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών και είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι.

Επίσης, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών την Πέμπτη στο Ουρούμτσι, την περιφερειακή πρωτεύουσα της Σιντζιάνγκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Από την Παρασκευή, στα μηνύματα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα και το εξωτερικό αναφέρεται ότι η καραντίνα για την αναχαίτιση της Covid-19 που έχε τεθεί σε ισχύ στην πόλη εμπόδισε την άφιξη των πυροσβεστών στον τόπο του δυστυχήματος. Βίντεο δείχνουν ομάδες ανθρώπων που έχουν κατέβει στους δρόμους του Ουρούμτσι για να διαμαρτυρηθούν για τα περιοριστικά μέτρα.

(1): A large scale protest broke out in Urumqi against the strict lockdown following the death of 44 Uyghurs in a fire.

According to accounts of witness, the Uyghurs were not allowed to go out while the fire broke out. pic.twitter.com/mK9pZ5eDve

— Uyghur Times English (@uytimes) November 25, 2022