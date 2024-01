Κίνα: Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ στα σύνορα με το Κιργιστάν – δεκάδες τραυματίες

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε μια ορεινή απομονωμένη περιοχή στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της χώρας (CENC).

Μέχρι το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα κινεζικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πόλεις και χωριά τόσο της Κίνας, όσο και του γειτονικού Καζακστάν, καθώς πολλά σπίτια κατέρρευσαν.

Συγκεκριμένα, στην Κίνα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με ανάρτηση των αρχών της επαρχίας Ακτσι, ενώ 47 κτίρια κατέρρευσαν σε όλη την σεισμόπληκτη περιοχή και 78 υπέστησαν υλικές ζημιές.

Παράλληλα, στο Αλμάτι, τη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν όπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν πάνω από 27 ρήγματα, «44 άνθρωποι ζήτησαν ιατρική βοήθεια για διάφορους τραυματισμούς», επεσήμανε το υπουργείο Υγείας της χώρας, διευκρινίζοντας ότι οι οκτώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός, βρίσκεται σε υψόμετρο 3.000 μέτρων και σε απόσταση 20 χλμ. από το επίκεντρο βρίσκονται πέντε χωριά.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 2:09 και έγινε αισθητός στις γειτονικές χώρες Κιργιστάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν.

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 129 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης Αϊκόλ, σύμφωνα με το USGS, που υπολόγισε το εστιακό βάθος σε περίπου 27 χιλιόμετρα.

Massive earthquake of magnitude 7.2 hits China's Xinjiang region, which saw several injuries and house collapses #China #Xinjiang #Earthquake #ChinaEarthquake pic.twitter.com/0ls34wHalk

Δεκάδες μετασεισμοί σημειώθηκαν τις επόμενες ώρες, ενώ η σεισμολογική υπηρεσία του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι δύο από αυτούς, μεγέθους 5,2 και 5,3 βαθμών, σημειώθηκαν περίπου στις 10:00 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδας) στην ίδια περιοχή και έγιναν αισθητοί στο Αλμάτι.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπόμπεκ Ατσικέεφ, υπουργός διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης του Κιργιστάν, τόνισε πως «δεν είχαν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής» στην περιφέρεια Ισίκ-Κουλ (ανατολικά) –όπου έγινε ιδιαίτερα αισθητή η ισχυρή σεισμική δόνηση– ενώ κάλεσε τους κατοίκους «να μην πανικοβάλλονται».

Στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους σε θερμοκρασίες κάτω από μηδέν.

A major, 7.0-magnitude earthquake struck in western China near the border with Kyrgyzstan on Tuesday at 2:09 a.m. China time, according to the U.S. Geological Survey. https://t.co/6qk2Gn4pIN

— The New York Times (@nytimes) January 22, 2024