Καναδάς: Μετά τους 50 βαθμούς Κελσίου, οι φλόγες κατέκαψαν το χωριό Λίτον

Μετά από τρεις ημέρες φρικτής ζέστης, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 300 ανθρώπων στη Βρετανική Κολομβία του δυτικού Καναδά, οι κάτοικοι του χωριού Λίτον ήλπιζαν ότι θα έπαιρναν μία ανάσα.

Οι θερμοκρασίες είχαν σπάσει τα ρεκόρ όλων των εποχών, αγγίζοντας τους 50 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί της Τετάρτης, είχαν πέσει λίγο, και οι κάτοικοι πίστευαν ότι τα χειρότερα πέρασαν.

Ομως, την ίδια ημέρα, ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή και κατέκαψε τον οικισμό, που βρίσκεται 135 χλμ βορειοανατολικά του Βανκούβερ.

Ολα έγιναν τόσο γρήγορα, που οι αρχές δεν πρόλαβαν καν να εκδώσουν εντολή εκκένωσης.

Οι κάτοικοι είδαν τον μαύρο πυκνό καπνό στην κοιλάδα, άρπαξαν ό,τι μπορούσαν και διέφυγαν λίγο πριν καούν τα κτίρια.

«Το μικρό μας χωριό, το Λίτον, χάθηκε», έγραψε μία κάτοικος στο Facebook. Τα μόνα που πρόλαβε να πάρει μαζί ήταν μία βαλίτσα και ένα μαξιλάρι και η τσάντα της.

Το βράδυ της Τετάρτης, σε γειτονικές περιοχές, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

«Η κατάσταση των πυρκαγιών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες εκτάκτων περιστατικών κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τους κατοίκους του Λίτον», σχολίασε ο πρωθυπουργός της επαρχίας Βρετανική Κολομβία, Τζον Χόργκαν, σε ανάρτησή του στο Twitter.

