Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 – 7,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας την κεντρική και νότια Τουρκία, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πόλη Γκαζιάντεπ, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μετρήσεις σεισμολογικών ινστιτούτων.

Σύμφωνα με αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ο σεισμός είχε μέγεθος 7,8 και καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· στις 03:17 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 17,9 χιλιομέτρων. Κατά την εκτίμηση της AFAD, της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών. Το γερμανικό κέντρο γεωλογικής έρευνας (GFZ) υπολόγισε από τη δική του πλευρά πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Λίγο πριν τις πέντε το πρωί (ώρα Ελλάδας) οι τουρκικές Αρχές δεν είχαν προβεί σε ανακοινώσεις για θανάτους, τραυματισμούς ή ζημιές. Ωστόσο, βίντεο που ανέβηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν κατεστραμμένα κτίρια σε διάφορες πόλεις και οικισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL

Παράλληλα, πλάνα που μεταδόθηκαν από το τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT έδειξαν κατοίκους να βγαίνουν ανάστατοι έξω, στους χιονισμένους δρόμους.

BREAKING: First footage is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#Turkey #Earthquake

